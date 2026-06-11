Lejos del balón

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Atentos como se encuentra la mayor parte de la población mexicana en los temas del balón de fútbol, se pierde atención en otras materias que vienen ocurriendo relacionados con asuntos de otro relieve.

Lo sucedido en Sinaloa es tema diario, aunque por la frecuencia con que ocurre se le quita atención y la novela en torno a lo que pasa o pasará con Rubén Rocha Moya se mantiene en suspenso.

Nada parece inquietar al ex gobernador, protegido como se encuentra por el propio gobierno y las otras siete personas que son requeridas por la fiscalía de un distrito de Nueva York, simplemente desaparecieron del ojo público.

Pero mientras ellos encuentran cobijo, otra figura sinaloense que valientemente ha dado la cara para contar toda la narrativa de lo que sucede en esta entidad, sufre el asedio de la delincuencia organizada.

La diputada local Paola Gárate Valenzuela, es una de las voces que ha ganado espacios alzando la voz para contar los horrores de la violencia, inseguridad y los efectos que viene dejando en Sinaloa.

Ella ha enfrentado la ira de los gobernantes, amenazas, intimidaciones y recomendaciones de que no siga exponiendo lo que sucede en la entidad y, valientemente, desestima esos llamados.

Fue levantada en los comicios del 21, donde quedó clara la intervención de los grupos delincuenciales en favor de MORENA, después de ello fue advertida de no seguir hablando del tema, a lo que no hizo caso.

Buscó la protección de las autoridades y nada pasó. Escritos a las secretarías de la Defensa Nacional, la de Seguridad, la Guardia Nacional, la secretaría de Gobernación pidiendo protección no tuvieron respuesta, pero ella ha seguido exponiendo la situación de inestabilidad en la entidad.

Ahora una nueva advertencia. Hasta su casa llegó una corona fúnebre dirigida a la familia Gárate como una clara advertencia, pero también una sentida amenaza en su contra, a la que habrá que ver si ahora si responde la autoridad dando la protección necesaria a la legisladora priista.

¿Será que esto último, su militancia priista sea la que impide a la autoridad proteger a los que no piensan como sus militantes?

La diputada ha sido en las semanas recientes una figura que ha merecido la atención pública, por narrar con exactitud lo que sucede en esa entidad y que nadie más que una persona que vive allá, sabe lo que se siente.

Ahora veremos si su caso y el de otras personas que reciben amenazas, amagos y acoso de la delincuencia y de la clase política merecen la atención de las autoridades que hace caso omiso en muchas ocasiones.

Hay que estar atentos que no todo es futbol y existimos personas que mantenemos nuestro interés en lo que sucede en el país y no estamos embelesados en un balón de fútbol.

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Cuántos políticos mexicanos sí contaron con el dinero suficiente para pagar los altos costos de los boletos de acceso al estadio de fútbol. Sus rostros serán captados por las cámaras o guardarán el anonimato… Erubiel Alonso, ex priista y ahora militante de MC, pensó que llegaba con todo el apoyo para conseguir una nueva candidatura plurinominal, pero no consideró que varios personajes (alcaldes) a los que les cerró el camino cuando fue dirigente tricolor impugnarán su nuevo estatus.

ramonzurita44@hotmail.com

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