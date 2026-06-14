Alumnos de los talleres de danza del CeAC hicieron gala de su talento

Toluca, Méx.- Con un despliegue de talento, disciplina y creatividad, 287 alumnas y alumnos de los talleres de danza del Centro de Actividades Culturales (CeAC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) protagonizaron el Magno Festival de Danza 2026, en el Teatro Morelos de la capital mexiquense.

En su vigésima quinta edición, el festival reunió 17 coreografías que reflejaron la riqueza artística y cultural que distingue al CeAC. El programa incluyó presentaciones de jazz, danza folclórica mexicana, baile de salón, danza clásica, salsa, bachata, danza española, danza contemporánea, danza del medio oriente, así como danzas polinesias e irlandesas.

Durante la ceremonia, en la estuvo presente la directora del CeAC, Eufrasia Gómez Pérez, la titular de la Secretaría de Identidad y Cultura de la UAEMéx, Cynthia Ortega Salgado, destacó el papel de la danza como una herramienta de cohesión social y un espacio para el encuentro comunitario.

Asimismo, señaló que este festival encarna tres principios fundamentales de la Autónoma mexiquense: ser una institución cercana a la sociedad, retribuir a las y los mexiquenses y promover una cultura accesible e incluyente para todas y todos.

“Ese es el papel que debe cumplir la universidad pública: convertirse en un nodo de creación de una cultura abierta, que no se limita a un edificio o a un recinto específico, sino que se proyecta hacia las personas y consolida su verdadera vocación al entrar en contacto con la comunidad”, puntualizó.

Con este encuentro escénico, el Centro de Actividades Culturales reafirma su compromiso con la difusión cultural y la formación artística integral, consolidándose como uno de los espacios universitarios más relevantes para el impulso y desarrollo de las artes en el Estado de México.