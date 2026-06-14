En el caos, Morena alista el primer paquete de candidatos al 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Sin la menor de las experiencias electorales, Ariadna Montiel camina en medio de reclamos, ambiciones insospechadas y golpes de todo tipo y niveles entre tribus, y sus más fuertes aspirantes a ocupar cada una de las 17 gubernaturas en juego para el 2027.

Obligada a cumplir el acuerdo del 7 de marzo del Consejo Nacional de su partido, la dirigente nacional que apenas asumió el cargo el 3 de mayo anterior deberá lanzar formalmente las designaciones de “coordinadores en defensa de la Transformación” -un eufemismo, engaño gramatical-electoral, para encubrir la nominación el próximo lunes 22 de este junio, de candidatos de Morena a las gubernaturas de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas-, a fin de que inicien sus campañas y no puedan ser sancionados ni por el INE o el Tribunal Electoral.

El 7 de marzo el Consejo Nacional -con Luisa María Alcalde todavía como presidenta de Morena-, el Consejo Nacional determinó que el 22 de junio se lanzarían a los defensores de la Transformación en los 17 estados en juego; el 3 de agosto a los coordinadores de defensa de la Transformación en los 300 distritos federales que luego competirán por las diputaciones de mayoría; el 21 de septiembre deberán lanzarse los coordinadores de defensa de la Transformación en cada una de las quizá 1,800 alcaldías en juego y el 8 de noviembre para los coordinadores de defensa de la transformación en cada distrito local para renovar diputaciones en 31 estados.

Todo ello deberá salir de igual cantidad de encuestas.

Esta semana en curso ya deberán estarse procesando las encuestas para lanzar a los aspirantes a gobernador por Morena que serán dados a conocer el próximo lunes.

La novata presidenta de Morena, con apenas mes y medio en el cargo, deberá cerrar en estos próximos 8 días, encuentros con los y las varios centenares de aspirantes a gobernador en los 17 estados, y convenir con ellos la firma de una carta en la que se comprometan a aceptar los resultados de cada encuesta y no armar ni protestas, ni presentar juicios o reclamos ante el INE o el Tribunal Electoral, y menos aún encabezar o participar en golpeteos en medios de comunicación o redes sociales contra quienes hayan resultado nominados.

Esta tarea se antoja imposible entre morenistas acostumbrados a no reconocer derrotas, y a irse al pleito y a la descalificación de cada proceso en que participan.

En este contexto es en el que Ariadna Montiel deberá encabezar el Consejo Nacional en que se deberán dar a conocer las nominaciones a coordinadores estatales de defensa de la Transformación -que en enero o febrero serán nominados formalmente como candidatos de Morena- para cada gubernatura de las 17 en juego.

El lunes veremos en qué termina este experimento de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para mantener la mayoría de las gubernaturas en el país.

¡Ups!

Acuerdos y buenas intenciones… y Trump ataca

Marco Rubio, secretario de Estado del presidente Donald Trump, pidió a México “acelerar las acciones decisivas para desmantelar los cárteles” en su primera conversación telefónica con el canciller, Roberto Velasco.

Tommy Pigott, portavoz de Rubio, dijo que la conversación con Velasco incluyó el compromiso de ir a una cooperación en prioridades compartidas, especialmente en detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia EU y frenar el tráfico de fentanilo.

Velasco destacó que en su llamada se acordó mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral incluyendo seguridad, migración y comercio.

Nada hablaron de la resistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a detener y a no entregar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a ninguno de los otros 7 implicados que todavía se localizan en México, y que son parte de la denuncia presentada por el Departamento de Justicia de EU por su vinculación al Cártel de Sinaloa.

La llamada se dio al parejo de un encuentro del Grupo Bilateral de Implementación en la embajada de EU en la Ciudad de México, integrado por funcionarios de ambos países. En esta reunión se revisó la agenda del programa de cooperación seguridad fronteriza y aplicación de la ley entre los dos países.

Ahí se acordó ir por resultados de gran impacto contra el crimen organizado, las amenazas emergentes y el robo y contrabando de combustibles, así como en el uso de drones en la frontera común.

Y mientras por la vía diplomática ocurría todo, el presidente Donald Trump ordenaba a Pete Hegseth, su secretario de Guerra, exterminar de un bombazo directamente en Venezuela a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del cártel Tren de Aragua, considerado por Washington una organización terrorista vinculado a cárteles mexicanos.

Guerrero Flores fue acusado por el fiscal federal del sur de Brooklyn Jay Clayton -el mismo que ordenó la detención del gobernador de Sinaloa el morenista Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, y 8 más por estar vinculados al Cártel de Sinaloa- de “ser responsable de incontables actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en Norteamérica, Sudamérica y Europa y de brindar apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron más de una década”.

Trump nominó a Clayton el jueves anterior para ser director de inteligencia nacional.

En su plataforma Truth Social, Trump escribió:

“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen”.

Todo esto ocurre apenas un día después de que Trump indicó que era momento en atacar por tierra a cárteles mexicanos, aunque sabía que eso no le iba a gustar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un golpe como los que muchos suponen podría dar cuando menos lo esperemos en México contra cárteles que insiste en señalar va a exterminar.

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