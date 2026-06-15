Convoca Higinio Martínez a militantes de Morena a ganar la elección del 2027

Llamado a defender soberanía

Ecatepec, Méx.- Al realizar un recorrido por este municipio, el senador Higinio Martínez Miranda, en su calidad de líder del movimiento «Mexiquenses de Corazón», convocó a los militantes de Morena a ganar la elección en 2027 para defender la soberanía de México.

“Lo mejor que podemos hacer para defender al país, a la presidenta Claudia (Sheinbaum)…es que hablemos con todos, que cerremos filas y que ganemos la elección el próximo año”, dijo.

Martínez Miranda encabezó cuatro reuniones en Ecatepec para dialogar con líderes y militantes de la 4T de los distritos 21 local y 11 federal; 6 local y 10 federal; 8 local y 13 federal, así como el 42 local y 17 federal, donde reflexionó sobre lo que pasa en el país, en la entidad y en el municipio. Todos ellos donde actualmente gobierna Morena.

Denunció que la presidenta Claudia Sheinbaum es blanco de una campaña en contra por parte de la oposición y del gobierno de Estados Unidos, razón por la que invitó a los presentes a salir a las plazas para hablar con la gente: “No caigamos en el juego, Morena no es un narco-partido”.

Sobre el caso de Sinaloa, indicó que no hay pruebas y que Morena no va a defender a delincuentes, por lo que invitó a los presentes a parar la ofensiva que tiene Estados Unidos contra la 4T.

Con respecto al gobierno municipal, afirmó que la propia mandataria de la nación ha reconocido el esfuerzo y el trabajo que está haciendo Azucena Cisneros Coss. “Tal vez después de gobernar el Estado, Ecatepec es la tarea más difícil”.