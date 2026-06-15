Optimiza el gobierno de Naucalpan suministro de agua en comunidades

Rehabilitación del sistema de rebombeo del Pozo los Remedios

Naucalpan, Méx.- Con el objetivo de revertir 32 años de abandono en la infraestructura hídrica y garantizar el suministro de agua para la comunidad, el alcalde Isaac Montoya, entregó la rehabilitación y modernización del sistema de rebombeo del Pozo los Remedios en la colonia Padre Figueroa.

Esta obra optimizará el suministro de agua para siete comunidades de la zona alta del municipio y generará un ahorro significativo en el consumo de energía eléctrica.

Al entregar los trabajos, realizados por el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) que, requirieron una inversión de cerca de 4 millones de pesos, para llevar a cabo este proyecto integral que, beneficiará directamente a 10 mil habitantes, quienes padecieron por la pasada crisis hídrica, señaló que esta acción se traducirá en una mejora directa en la calidad de vida de las y los habitantes, lamentando que administraciones pasadas no previeran estos trabajos para mitigar los impactos de la reciente sequía.

En presencia del representante de la CAEM, Miguel Ángel Gutiérrez Ruíz; así como de autoridades auxiliares de Bosques de los Remedios y de los Remedios, Montoya Márquez señaló que, la instrucción principal compartida fue enfocar los esfuerzos de ingeniería en atender las demandas ciudadanas más arraigadas y transformar la lógica de distribución del vital líquido.

Subrayó que, a pesar de que las lluvias intensas recientes han aliviado el Sistema Cutzamala y las redes de suministro para este y el próximo año, su administración optó por no caer en la complacencia y continuar invirtiendo en bombas, tanques y pozos. «Somos un gobierno que piensa en legados, que piensa no en un trienio, sino en lo que va a seguir después de nosotros, porque antes que todo, somos vecinos de estas comunidades».

Seguiremos trabajando «en cuerpo y alma» por la dignidad y el bienestar de las grandes mayorías de Naucalpan.

El Pozo Los Remedios vuelve a operar con máxima eficiencia, recibe agua del Sistema Lerma-Cutzamala y la almacena en un tanque gigante con capacidad de 12,000 metros cúbicos. Desde ese punto, el líquido es rebombeado hacia el tanque de piedra del Pueblo de los Remedios para distribuirse por gravedad a las colonias vecinas.