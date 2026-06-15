En Cuautitlán retiran módulo de atención ciudadana del PRI

Denuncian uso de la fuerza de pública

Cuautitlán, Méx.- En un acto de represión, con el uso de la fuerza pública, el gobierno municipal que preside la morenista Juana Carrillo, ordenó retirar diversos programas sociales en la comunidad de Rancho San Blas, en donde decenas de vecinos acudieron en busca de atención y servicios que no les da la actual administración.

Asi lo denunció la senadora Cristina Ruiz Sandoval, luego de que miembros del comité municipal del PRI encabezaban la jornada de atención ciudadana de manera gratuita, cuando empleados de la oficina de gobierno, custodiados por policías, arribaron al punto para de manera violenta retirarlos.

La dirigente petista informó que el director de Gobierno, custodiado por gente armada, de manera prepotente ordenó a los médicos y enfermeras que retiraran sus carpas, aun cuando miembros del comité municipal del PRI mostraban su permiso oficial del ayuntamiento.

Los ánimos se encendieron cuando el funcionario decía que el permiso había sido cancelado por órdenes de la presidenta Juana Carrillo, quien se ha caracterizado en todo momento con la confrontación con empresarios, comerciantes, ciudadanos y hasta miembros de su propio partido.

«Es un secreto a voces, que la señora presidente Juana Carrillo está molesta por que los priistas andan bacheando, atienden alumbrado público, basura y agua entre otros temas, que ella por su falta de tacto y visión no ha podido solucionar», concluyó Ruiz Sandoval.