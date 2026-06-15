Impulsa SUTEyM convivencia y deporte: Tomás Palomares

Naucalpan, Méx.-Impulsar el deporte y la convivencia familiar, son ejes rectores prioritarios para el SUTEyM, es por ello que celebramos la justa deportiva «Qué Carrera tan Padre» (siguiendo tus pasos) para fomentar los valores familiares a través de actividades físicas y de recreación entre la clase trabajadora. Expresó lo anterior el Doctor en Derecho, Tomás Palomares Parra, secretario general del SUTEyM-Naucalpan, durante la participación de padres e hijos de este sindicato, desarrollado en la Unidad Cuauhtémoc.