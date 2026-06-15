Realiza el Edomex foros para prevenir y atender el trabajo infantil

Con niñas y niños mexiquenses

Esfuerzo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Trabajo, SeMujeres a través del Sipinna, el Difem y la LXII Legislatura del Congreso mexiquense

Toluca, Estado de México.- En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez impulsa el desarrollo de siete foros regionales para escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de prevenir y atender el trabajo en la niñez mexiquense.

Hasta el momento, se han realizado tres de los siete foros, en los municipios de Valle de Chalco Solidaridad, Tecámac y Tlalnepantla, donde con la participación de las niñas, niños y adolescentes se trabaja en la identificación de las causas estructurales, económicas y culturales que propician el trabajo infantil en cada región de la entidad.

Una vez concluidos los foros, serán analizados los resultados y se diseñarán acciones concretas encaminadas a la creación de políticas públicas e iniciativas de reforma que fomenten la corresponsabilidad entre los diferentes sectores para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Dicho esfuerzo es coordinado por la Secretaría General de Gobierno del EdoMéx, en colaboración con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) a través del Sistema de protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del EdoMéx (Difem) y la LXII Legislatura del Congreso mexiquense, quienes integran la comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI).

En este ejercicio también participan integrantes de la academia, sociedad civil, sector privado, el Poder Judicial del Edomex y municipios mexiquenses. El cuarto foro será realizado en el municipio de Atlacomulco el 26 de junio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, su bienestar, desarrollo y acceso a mejores oportunidades.