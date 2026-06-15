Keinemusik y la fiebre mundialista: una noche distinta en el Autódromo

La música electrónica y el futbol se encontraron

El colectivo alemán demuestra por qué ha reescrito las reglas en la escena global

La música electrónica y el futbol se encontraron en un mismo escenario en la Ciudad de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una velada que comenzó con cánticos futboleros y terminó con el afro house del colectivo alemán Keinemusik, que volvió a demostrar por qué ha reescrito las reglas de la fama en la escena global.

Desde temprano, los asistentes llegaron con atuendos frescos y ligeros, listos para bailar hasta la madrugada. Pañoletas, camisas blancas y lentes oscuros se mezclaban con playeras de la Selección Mexicana, pues muchos venían directo de celebrar el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Los cánticos de “México, México” y la tonada de Seven Nation Army adaptada a nombres de jugadores se escuchaban entre la multitud, generando un ambiente híbrido de fiesta deportiva y rave.

Cuando Rampa, &ME y Adam Port aparecieron en la tarima, la euforia futbolera cedió paso a la música. El set comenzó con visuales hipnóticos y luces estroboscópicas, mientras la famosa nube de Keinemusik flotaba sobre el escenario. Sin embargo, el vínculo con el futbol no desapareció del todo: poco antes de la medianoche, se proyectaron imágenes de mundiales pasados, incluyendo el gol de Luis Hernández “El Matador” contra Alemania en 1998.

La conexión con México se reforzó con otra proyección: el primer gol del Mundial 2026, marcado por Julián Quiñones. Aunque el público reaccionó más con celulares que con gritos, la referencia selló el cruce entre la música y el deporte. A partir de ahí, la noche se entregó por completo a los clásicos del colectivo: Move, Say What, The Rapture, Thadanza y More Love, temas que hicieron vibrar a miles de asistentes hasta las dos de la mañana.

El evento dejó claro que Keinemusik no solo tiene un lazo con México por sus múltiples presentaciones en Tulum, sino también por la narrativa futbolera que conecta a alemanes y mexicanos en la memoria colectiva. En el Autódromo, esa mezcla de beats y balones convirtió el primer día mundialista en una jornada única, donde la música electrónica se fundió con la pasión deportiva.

La conexión con México se reforzó con otra proyección: el primer gol del Mundial 2026, marcado por Julián Quiñones. Aunque el público reaccionó más con celulares que con gritos, la referencia selló el cruce entre la música y el deporte.