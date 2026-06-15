Apuestas en el Mundial podrían superar los 60,000 mdd

Modelos de IA se están alejando de la tradición y apuntan hacia selecciones que nunca han levantado el trofeo

El volumen de apuestas del Mundial de 2026 podría superar los 60,000 millones de dólares, frente a los más de 35,000 millones registrados en el torneo de Qatar 2022, según MarketWatch, líder en noticias financieras y datos de mercado.

La combinación de más partidos, la expansión de la competencia y el auge de las apuestas deportivas ha disparado el interés por herramientas capaces de anticipar resultados. Sin embargo, algunas respuestas de los modelos de IA se están alejando de la tradición y apuntan hacia selecciones que nunca han levantado el trofeo.

Por ejemplo, Gemini apuesta por una campeona inédita, según explica Weston Blasi que, al pedir a varios chatbots populares que predijeran el ganador del Mundial 2026, el modelo de Google, eligió a Países Bajos como campeona, superando en su cuadro a Argentina, vigente campeona y liderada por Lionel Messi.

De cumplirse esa predicción, sería la primera vez que Países Bajos gana un Mundial y el primer campeón inédito desde España en 2010. La elección llama la atención porque el torneo ha sido históricamente muy previsible en cuanto al campeón final: solo ocho países han ganado el Mundial en sus 96 años de historia.

Según lo que explican, la IA no está necesariamente prediciendo “lo más probable” de acuerdo con la historia, sino combinando variables como defensa, calendario, profundidad de plantilla y rendimiento reciente.

Otros modelos también están encontrando valor en selecciones sin títulos mundiales. Alan Levy, cofundador y CEO de 4C Predictions, señaló a MarketWatch que sus modelos ven con especial interés a Portugal.

La lectura es que el equipo ya no debe analizarse únicamente como “la Portugal de Cristiano Ronaldo”, sino como una selección con talento, profundidad, experiencia y calidad suficiente en todas las líneas. En ese caso un triunfo portugués también sería histórico.

Cristiano Ronaldo disputará previsiblemente su sexto Mundial, pero la clave para estos modelos estaría menos en su figura individual y más en la calidad colectiva de una generación muy completa.

La otra selección destacada por Levy es Marruecos. No porque tenga la plantilla más profunda ni el mayor número de estrellas, sino porque ya demostró en Qatar 2022 que podía competir y ganar a grandes selecciones en el mayor escenario posible.

De todos modos, la historia sigue favoreciendo a los campeones clásicos. Es que, a pesar del interés de la IA por los aspirantes alternativos, el público apostador sigue inclinándose por las potencias tradicionales.

En BetMGM, España y Francia concentran una parte muy relevante del dinero apostado para ganar el torneo. En FanDuel, ambas selecciones también figuran entre las grandes favoritas. La lógica es sencilla: en un partido aislado puede haber sorpresas, pero ganar un Mundial exige sobrevivir durante un mes entero, superar eliminatorias de máxima presión y sostener rendimiento físico, táctico y mental. Por eso, como recuerda Levy, los partidos pueden ser imprevisibles, pero el campeón suele serlo menos.

Por ende, las sorpresas forman parte del Mundial, pero los campeones inesperados son muy raros. La IA puede detectar oportunidades, aunque la historia sigue pesando mucho.

Blasi también muestra que no todos los sistemas de IA llegan a la misma conclusión. Por ejemplo, ChatGPT de Open IA generó un cuadro mucho más conservador, con Argentina derrotando a Inglaterra en la final.

Claude, de Anthropic, también optó por una lectura más tradicional, con varias grandes potencias en cuartos de final como España, Inglaterra, Francia y Brasil, con Francia como campeona prevista. Esto refleja una cuestión importante: los modelos de IA no son oráculos. Sus respuestas dependen del diseño del modelo, de los datos disponibles, de cómo se formula la pregunta y de cuánto peso se concede a factores históricos frente a variables recientes

Entonces, ¿puede la IA predecir el ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026? A diferencia de otros grandes torneos, como el March Madness (torneo postemporada del básquet universitario de EU), la Copa Mundial es históricamente mucho más fácil de predecir.

Esto se debe a que solo ocho naciones han ganado el torneo en sus 96 años de historia: Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay. Aun así, los millones de aficionados que intentan adivinar qué equipo ganará probablemente buscan maneras de reducir aún más sus opciones.

UNAM alerta por riesgo de ludopatía durante el Mundial

La emoción que genera la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en un problema de salud mental para miles de aficionados, advirtió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalar que la euforia futbolera puede detonar conductas de riesgo relacionadas con las apuestas deportivas y la ludopatía

Miguel Ángel Medina Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que eventos globales como el Mundial despiertan sentimientos de pertenencia, identidad nacional y entusiasmo que llevan a muchas personas a realizar apuestas, una práctica que en algunos casos puede derivar en trastornos del juego.

El especialista detalló que durante este tipo de competencias el organismo libera neurotransmisores como dopamina, serotonina y adrenalina, sustancias asociadas al placer, la emoción y la toma de riesgos. Esta combinación, explicó, puede impulsar a los aficionados a apostar cada vez más dinero conforme avanza el torneo.

En el caso de México, abundó, muchos seguidores confían en que la Selección Mexicana logre avanzar a las rondas finales, mientras otros deciden apostar contra las selecciones consideradas favoritas, como Brasil, Argentina, Alemania o España.

La situación puede agravarse cuando las apuestas se combinan con el consumo de alcohol o sustancias estimulantes, ya que disminuye la capacidad de las personas para evaluar las consecuencias de sus decisiones.

Medina Gutiérrez destacó que la ludopatía es un fenómeno multifactorial que puede estar asociado con problemas económicos, laborales, familiares o emocionales. Bajo la euforia de eventos deportivos de gran magnitud, algunas personas buscan una vía de escape temporal a sus preocupaciones mediante el juego.

El académico sostuvo que la mejor herramienta para prevenir este tipo de conductas es la educación. Incluso consideró que desde edades tempranas existe una normalización de prácticas relacionadas con el intercambio, la negociación y las apuestas alrededor de productos asociados al Mundial, como los tradicionales álbumes de estampas.

La advertencia cobra relevancia porque el Mundial de 2026 apunta a romper récords en el negocio de las apuestas deportivas. De acuerdo con estimaciones de la firma Statista, el mercado global de apuestas podría superar los 60 mil millones de dólares en ingresos durante la justa mundialista, impulsado por la participación de 48 selecciones nacionales.