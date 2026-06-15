Alondra Pérez González: “Melodías perfectas, momentos imperfectos”

Hay libros que no se leen con los ojos, sino con los latidos del corazón

Historias que son refugio donde la música de nuestras vidas suena con fuerza

Por: Asael Grande

Hay libros que no se leen con los ojos, sino con los latidos del corazón. Historias que se convierten en un refugio donde la música de nuestras vidas suena con fuerza, recordándonos que el amor, incluso cuando duele o se transforma, deja una huella imborrable. Alondra Pérez González nos regala en su más reciente obra una partitura de nostalgias y esperanzas; un viaje por la fragilidad de los encuentros humanos y la belleza de esos instantes que, a pesar de su imperfección, se quedan grabados para siempre en el alma. Es una invitación a mirar nuestras propias cicatrices emocionales y descubrir que, en el fondo, cada desamor y cada reencuentro es parte de nuestra propia melodía perfecta.

La artífice de este viaje emocional es Alondra Pérez González, una escritora mexicana nacida en la Ciudad de México, cuya sensibilidad creativa florece desde la observación profunda de las emociones humanas, los pequeños milagros cotidianos y la magia de las historias que nos entrelazan. Formada en la disciplina de la psicología, ha encontrado en las letras el lienzo ideal para explorar el alma, los vínculos y aquellos instantes que transforman la existencia. Esta preparación le permite infundir en sus obras una íntima comprensión del universo emocional, dando vida a personajes entrañables e historias que se sienten como un espejo para el lector.

Apasionada por el arte de crear, el susurro del mar, la música y los romances que desafían la distancia, Alondra halla su inspiración en los paisajes que sanan y en las melodías que despiertan el alma. A través de sus páginas, busca tender puentes de amor, esperanza y comunión, invitando a quienes la leen a redescubrir la vida con ojos más nobles y a abrazar con gratitud los lazos que nos sostienen en el camino.

“La historia de ‘Melodías perfectas, momentos imperfectos’ se centra en Gabriel y Renata; él es de Guadalajara y ella de la Ciudad de México. Su historia comienza cuando se conocen en el idílico Puerto Escondido, justo cuando él toca con su grupo, que se llama Sonata, cuyos integrantes son Camilo, Miguel, Diego y Gabriel. Renata fue a verlos acompañada de su mejor amiga, Matilda. Después, Sonata emprende una gira por distintos rincones del país, y a partir de ahí abrazamos un poquito de lo que es México: su cultura, su comida, sus tradiciones, colores y vibras. En todo ese tiempo, Gabriel y Renata se escriben cartas, mensajes, se hablan… conocemos de cerca la vida de Renata, su familia y su hermana, Marina, quien es su persona favorita. Después de eso, un hilo conductor entrañable es que el libro comienza en el año 2026, y no sabemos cómo se separaron; no sabemos cómo fue que soltaron ese amor tan bonito que tenían, y a lo largo de esta historia lo vamos descubriendo junto a ellos”, explicó con elocuencia la autora durante la presentación de esta conmovedora novela juvenil.

Al evocar el nacimiento de este universo literario, Alondra compartió con el corazón abierto cómo su propia vida se mezcló con la ficción: “Todo nació de un viaje propio que hice con una de mis mejores amigas, que se llama Jackie. No conocí a un Gabriel, no me enamoré de un hombre, pero me enamoré de mí misma, de lo que puedo llegar a ser cuando me permito ser verdaderamente libre, cuando me olvido de las críticas y de las exigencias de la sociedad. Fue el poder conectar conmigo y decir: ‘Esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco, esta es mi versión’. Ese viaje significó un quiebre para mí; me demostró que no importa qué pase ni qué suceda, si te tienes a ti misma puedes lograr muchas cosas y ser lo que tú quieras. En ese viaje descubrí personas buenas, me divertí y me permití ser yo. De ese viaje brotó todo. Y la música es parte fundamental del libro porque la amo con el alma; quería expresar ese amor hacia ella y hacia un México diferente, el que yo veo, el demostrar que existe un México hermoso, que los hombres de nuestra tierra son lindos, detallistas, capaces de escribir cartas y de habitar un mundo que es solo mío”.