Memorándum aún en riesgo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Triunfalista como es, Donald Trump anunció un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que pondrá fin a la guerra desatada por el imperio yanki el pasado 28 de febrero, sin embargo, aún hay riesgos para alcanzar el acuerdo para este viernes como se anticipa.

En X, el ministro de seguridad nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, advirtió que su país no está subordinado a Estados Unidos “somos un Estado independiente y soberano”, por lo que no está vinculado al acuerdo entre EU e Irán.

La pugna entre los aliados EU-Israel puede poner en peligro el ansiado memorándum de paz, al grado de que Trump ha calificado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de “un tipo muy difícil” y lo reprobó por los ataques a Líbano e Irán que pueden frustrar los acuerdos.

Sin claridad absoluta, se afirma que el memorándum firmado por Washington y Teherán permitirá la apertura total del estrecho de Ormuz y el cese pleno de las operaciones militares, incluido el Líbano.

De acuerdo a informaciones provenientes de medios del Medio Oriente, Irán logra fortalecer sus posiciones y obtiene 300 mil millones de dólares destinados a la reconstrucción de los daños bélicos causados, pero sin reconocerlos como compensación por la guerra.

Además, Irán mantiene el control del corredor estratégico de Ormuz y cobrará por los servicios, la protección del medio ambiente y un seguro que planea ofrecer a los buques en la zona, sin pedir derecho de paso o peaje alguno.

Por lo pronto, se sabe que no están incluidas en el texto del memorándum las cuestiones del programa de misiles de Irán y su plan nuclear, para lo que se plantea un proceso de negociación de 60 días entre las tres naciones en guerra.

Todo esto pone en riesgo alcanzar verdaderamente la paz permanente en una zona que pone en vilo a la economía mundial y en especial al mercado energético del orbe. Veremos.

Susurros

Por cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha mostrado su inutilidad en el conflicto del Medio Oriente, está en bancarrota.

La falta de pago de las cuotas de muchos de los países miembros, especialmente Estados Unidos (el que más aportaba), impacta negativamente el “funcionamiento de la ONU” especialmente las misiones de paz y los tribunales internacionales, en los que, por cierto, tampoco se resuelve mucho.

Para el International United Nations Watch, lo que sucede en la ONU “es un colapso estructural del compromiso de la comunidad internacional”. Sería positivo iniciar la conformación de un nuevo organismo internacional de naciones que realmente tenga la fuerza suficiente para resolver los conflictos y mantener la paz. Ojalá.

salvadormartinez@visionmx.com

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