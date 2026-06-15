Mujeres y turismo, una alianza para impulsar el desarrollo del sur mexiquense: Andrea Edurne Jiménez Ruiz

Gracias a sus características geográficas, climáticas y culturales, municipios como Ixtapan de la Sal ofrecen diversas oportunidades laborales en las que las mujeres desempeñan un papel fundamental

Tenancingo, Méx.- La profesora de tiempo completo del Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Andrea Edurne Jiménez Ruiz, desarrolla el proyecto de investigación “Empoderamiento femenino a partir del turismo en Ixtapan de la Sal”.

La investigadora explicó que la región sur del Estado de México cuenta con un importante potencial económico vinculado a la actividad turística. Gracias a sus características geográficas, climáticas y culturales, municipios como Ixtapan de la Sal ofrecen diversas oportunidades laborales en las que las mujeres desempeñan un papel fundamental, principalmente en balnearios de aguas termales, hoteles y servicios de hospedaje, establecimientos de alimentos y bebidas, así como en la elaboración y comercialización de artesanías.

Sin embargo, a partir del trabajo de investigación realizado, Jiménez Ruiz identificó que, aunque estas actividades contribuyen a que las mujeres alcancen una mayor estabilidad e independencia económica, su participación en puestos gerenciales o directivos sigue siendo limitada. Esta situación reduce sus posibilidades de intervenir en la toma de decisiones y dificulta que se consoliden como líderes de proyectos o emprendimientos turísticos.

Ante este panorama, la académica destacó la importancia de impulsar un empoderamiento femenino integral que vaya más allá del ámbito económico e incorpore dimensiones psicológicas, políticas, sociales y culturales, favoreciendo así un desarrollo pleno y una mayor participación de las mujeres en el sector turístico.

Como parte del proyecto, la universitaria ha realizado trabajo de campo con estudiantes y ha colaborado con integrantes del Cuerpo Académico Estudios y Gestión Sustentable de las Organizaciones Sociales, identificando que el sur de la entidad mexiquense ofrece condiciones propicias para diversificar la oferta turística y abrir nuevos espacios de participación para las mujeres.

“En Ixtapan de la Sal no solo existen balnearios. El municipio y las comunidades aledañas cuentan con recursos naturales y culturales que pueden aprovecharse para crear nuevas experiencias turísticas, donde las mujeres tienen la oportunidad de vincularse entre sí y desarrollar una oferta distinta a la que ya conocemos”, señaló.

La investigadora añadió que la construcción de redes de colaboración entre mujeres favorece la creación de proyectos colectivos, fomenta el trabajo en equipo y genera espacios de crecimiento que impulsan un empoderamiento más amplio y sostenible.

En este sentido, el proyecto busca difundir información y herramientas que promuevan el bienestar, el liderazgo y la participación activa de las mujeres, además de generar una reflexión sobre la importancia de su inclusión como agentes de transformación y desarrollo en la actividad turística de la región.