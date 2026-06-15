Potros UAEMéx firman una temporada histórica

Toluca, Méx. La temporada 2026 quedará inscrita como una de las más brillantes en la historia del fútbol de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Los Potros conquistaron el bicampeonato nacional de fútbol asociación al imponerse 2-0 a la Universidad Autónoma de Nayarit en la final de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES, disputada el pasado 28 de mayo en el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La cosecha de triunfos se completó con el título de Campeón de Campeones de la Copa Esto 2026, obtenido en Oaxtepec, Morelos, donde el representativo auriverde superó 5-3 en tanda de penales al conjunto de Padierna, de la Ciudad de México, consolidando una campaña histórica para el deporte universitario mexiquense.

Detrás de estos logros hay un proceso cimentado en la disciplina, la constancia y el compromiso tanto dentro como fuera de la cancha. Manuel Garduño Peña, jefe del Departamento de Fútbol de la UAEMéx, aseguró que los campeonatos son el resultado de un proyecto que se ha fortalecido durante los últimos años. “Han sido dos años de trabajo. Siempre les comunicamos a los chicos la importancia de la disciplina y de las buenas sesiones de entrenamiento”, señaló.

El directivo explicó que uno de los principales desafíos fue refrendar el título nacional obtenido anteriormente y convencer al plantel de que tenía la capacidad para repetir la hazaña. “Buscamos implementar en sus cabezas que podíamos ser bicampeones nacionales y así fue”, afirmó.

El camino hacia la corona estuvo marcado por partidos que pusieron a prueba el carácter del equipo. Joqsan Zuriel Bandera García, estudiante de Antropología Social, recordó con especial emoción el duelo de cuartos de final frente a la Universidad Panamericana. “Íbamos abajo 3-1 y logramos empatar para ganar en penales”, relató. Para el universitario, levantar el bicampeonato en su último proceso nacional fue una experiencia que difícilmente olvidará. “Fue emoción y orgullo a la vez”, expresó al recordar la final disputada en Ciudad Universitaria.

Uno de los momentos clave llegó precisamente en el partido por el título. Armando Pineda Mares, estudiante de Informática Administrativa, fue el encargado de abrir el marcador para los Potros.

Para Diego Roldán Sarabia, estudiante de la Licenciatura en Administración en la modalidad a distancia, la fortaleza del equipo radica en la unión del grupo. “Los Potros son una familia, somos hermanos todos”, afirmó. El lateral izquierdo destacó que la convivencia y el trabajo colectivo permitieron mantener una identidad sólida, incluso con la incorporación de nuevos integrantes al plantel. Esa hermandad, sumada a la disciplina y la perseverancia, fue determinante para conquistar una nueva medalla de oro y mantener a la UAEMéx entre las mejores instituciones deportivas universitarias del país.