Ofrecen a la CNTE reforma educativa, control de plazas y heredar las pensiones

Se divide la protesta de maestros

El magisterio evalúa aceptar el ofrecimiento y generar un plan de trabajo conjunto con las autoridades

Con el fin de desactivar las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ya cumplen 2 semanas, el gobierno federal le propuso eliminar el sistema actual de carrera magisterial, nueva reforma educativa y garantizar a los docentes la comisión más baja de las Afores.

Los maestros analizan aceptar el plan de trabajo para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), lo que representaría regresar al modelo donde el sindicato decidía sobre la asignación de plazas y la promoción docente.

“La erradicación de la Usicamm, como resultado de la movilización de la CNTE, permitirá devolverle al magisterio nacional la autorregulación de la cartera de estructura de las maestras y los maestros», apunta un documento interno de la Coordinadora, al que Expansión Política tuvo acceso y que fue entregado a los integrantes para su evaluación.

Los maestros consideran que el control de las plazas es un derecho del magisterio y aseguran que se los quitó la reforma educativa de 2019 , promovida por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se reformó la Ley General de Educación y se creó la Usicamm en un intento de acabar con la corrupción que existía en el manejo de las plazas docentes. Pero los maestros rechazaron el nuevo esquema al considerarlo discriminatorio.

El pliego del magisterio también incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, aumento salarial y la derogación de las reformas educativas de 2013 y 2019.

La enmienda del sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2013) instauró el servicio profesional docente para regular también las plazas a través de una evaluación a los maestros, quienes se opusieron a este sistema al señalar que perseguía a los docentes.

La reforma de 2019, con López Obrador, eliminó esos cambios y estableció la Usicamm. La CNTE, sin embargo, también rechazó este sistema por considerar que quita al magisterio el derecho de decidir sobre las plazas y la carrera magisterial.

Nueva reforma educativa

La desaparición de la Usicamm no es una propuesta nueva. De hecho, es el compromiso 27 de 100 q ue la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el 1 de octubre cuando tomó protesta.

Pero ahora, ante las movilizaciones de la CNTE, el gobierno empuja el cumplimiento de aquella promesa con un plan detallado para eliminar este organismo, nacido de la reforma educativa que López Obrador impulsó en 2019.

Según el documento de la Coordinadora Nacional, el gobierno propuso cambiar el sistema de carrera magisterial en cinco etapas, las cuales concluirían en septiembre con la presentación en el Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma educativa.

La Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos de la CNTE, órgano que analizó las propuestas del gobierno, consideró que se podría aceptar ese plan e iniciar el trabajo con las autoridades inmediatamente, pero rechazó las otras propuestas, por lo que lanteó,, la instalación de una mesa plural para la elaboración de la iniciativa de reforma.

El plan considera, además, una consulta al magisterio escuela por escuela, entre el 18 y el 31 de agosto, para retomar sus opiniones en el diseño del nuevo sistema de carrera magisterial. La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que esto se hacía para desplazar el diálogo de los dirigentes a los docentes de base, aunque la propuesta se hizo desde meses atrás.

Ofrecen la comisión más baja de Afores

En las mesas de diálogo que la CNTE sostuvo las primeras dos semanas de junio con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director general del ISSSTE, también se presentaron otras propuestas para atender las demandas.

Las autoridades plantearon mejorar las pensiones con el fortalecimiento de Pensionissste, la única administradora de fondos para el retiro estatal. Pero señalaron que esto se haría de manera progresiva por las limitaciones presupuestales.

En su análisis, la CNTE concluyó que ese plan no considera la eliminación de las cuentas individuales, el esquema actual que impide que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario.

Otra propuesta del Ejecutivo fue ofrecer a los maestros de manera permanente “la comisión más baja de todas las Afores”, a fin de generar mayores rendimientos y “mejorar su futura pensión”.

Pero el sindicato consideró que esto no garantiza mejores montos en las pensiones. “Una baja comisión, es decir, que nos cobren poco por administrar nuestros recursos no garantiza pensiones adecuadas”.

El gobierno propuso, además, la “posibilidad de heredar la pensión a los familiares beneficiarios”, una opción que los maestros calificaron de inoperante en el sistema actual.