Anashely anuncia gira de medios en CDMX tras recibir dos nominaciones internacionales en 2026

Continúa consolidando su trayectoria artística

La cantante, compositora e intérprete mexicana Anashely continúa consolidando su trayectoria artística a nivel nacional e internacional al recibir dos importantes nominaciones durante 2026, reconocimientos que la posicionan como una de las artistas independientes mexicanas con mayor proyección dentro de la música latina contemporánea.

Durante este año, Anashely ha sido nominada a los Monster Music Awards 2026 en la categoría “Mejor Artista Mainstream Regional Mexicano”, reconocimiento que distingue a destacados exponentes de la música regional mexicana y latina.

A esta importante distinción se suma su reciente nominación a los Premios Estela X 2026 en la categoría “Mejor Canción Regional” por su tema “Antes de Ti”, representando a México junto a artistas de Guatemala, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos.

Estas nominaciones se suman a un año especialmente significativo para la artista, quien recientemente interpretó el Himno Nacional Mexicano ante más de 10,000 asistentes en el Estadio Beto Ávila de Quintana Roo y fue invitada a recibir la Medalla Lupita Ramos por su trayectoria y aportación artística.

“Recibo estas nominaciones con enorme gratitud. Son un reconocimiento al trabajo constante, al amor por la música y al respaldo de todas las personas que han acompañado mi carrera. Me siento orgullosa de representar a México y compartir nuestra cultura a través de mis canciones”, expresó Anashely.

“Se vale ganar”: un mensaje de inspiración

Actualmente la artista promueve su más reciente sencillo titulado “Se Vale Ganar”, una canción inspirada en la perseverancia, la disciplina, la motivación y la capacidad de superar cualquier desafío.

El tema busca convertirse en un mensaje positivo para deportistas, estudiantes, emprendedores y todas aquellas personas que trabajan diariamente para alcanzar sus sueños.

“Porque en el deporte y en la vida… Se Vale Ganar.”

Gira de medios CDMX 2026

Como parte de esta nueva etapa profesional, Anashely realizará una gira de medios y presentaciones promocionales en la Ciudad de México, donde sostendrá entrevistas con medios de comunicación, programas de radio, televisión, prensa escrita, revistas, podcasts y plataformas digitales.

Durante esta gira compartirá detalles sobre sus nominaciones internacionales, sus próximos proyectos musicales y el lanzamiento de nuevas producciones que formarán parte de su crecimiento artístico en México y Latinoamérica.

Sobre Anashely

Anashely es una cantante y compositora mexicana reconocida por su versatilidad interpretativa, desarrollando proyectos en géneros como Pop Latino, Regional Mexicano, Banda, Mariachi y Bolero.

Su propuesta artística combina elegancia, fuerza escénica y una identidad musical capaz de conectar con diferentes generaciones a través de mensajes positivos y una interpretación auténtica.

Book artístico oficial

Para conocer más sobre su trayectoria, fotografías, videos, presentaciones y material profesional:

Book Artístico Oficial:

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“México tiene talento, tiene sueños y tiene historias que merecen ser escuchadas.”