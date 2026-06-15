Samuel García, ¿el primer “góber” caído en el sexenio?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Todo indica que Samuel García está en la raya de su defenestración.

Detrás de la caída del gobernador de Nuevo León está una administración dominada por el desparpajo, la arrogancia, las confrontaciones con la oposición y las sucias transacciones de cientos de millones de pesos del gobierno del mandatario de Movimiento Ciudadano al despacho de su padre.

Todo dentro del mayor desparpajo.

Su posible caída tiene como sustento investigaciones periodísticas. No de autoridad judicial. Y eso alega García, para indicar que esas acusaciones son improcedentes.

Por lo pronto, y eso no es juego, la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal aprobó, por una mayoría muy endeble, iniciar ya el juicio político contra el gobernador.

La denuncia es por lo que vienen señalando varios diarios estatales y nacionales, la triangulación de recursos públicos a despachos de su propiedad y de su familia.

Todo gira alrededor de una actitud voluble de los diputados de Morena, quienes un día despotrican contra el gobernador García y otro simplemente no llegan a los encuentros legislativos donde se debe procesar al mandatario y con esas ausencias se alarga el procedimiento de desafuero.

A pesar de las dudas, hasta hoy todo camina hacia el desafuero y enjuiciamiento del mandatario de MC, gracias a un acuerdo de procedencia aprobado con el apoyo de la diputada Grecia Benavides, de Morena, sumados a los de la oposición PRI, PAN y otros.

Eso deja en claro que no todo está contra el gobernador. Que existe una fractura de legisladores de la 4T que, de persistir, impediría a la alianza PAN-PRI-PRD alcanzar los 28 votos para aprobar el juicio contra el emecista en el Pleno del Congreso local.

De lograr que avance el juicio, García quedaría sin fuero y se abriría el camino firme hacia su destitución e inhabilitación como gobernador quien, a pesar de todo, tendría la posibilidad todavía de interponer un amparo u otro recurso legal.

La Comisión exige que el gobernador García rinda un primer informe en su defensa a las 4 de la tarde del martes 23 de este junio y lo puede hacer o presencialmente, por escrito o por medio de su defensa legal.

Integrantes de la Comisión Legislativa Anticorrupción, los diputados morenistas Mario Soto y Rodrigo Montemayor, y la aliada del Verde Claudia Chapa, no asistieron a la sesión a pesar de que la solicitud del juicio político se hizo desde el lunes.

Los tres diputados podrían haber participado por línea, pero no lo hicieron.

Eso provocó reclamos de panistas, priistas y perredistas integrantes de la Comisión quienes colocaron los nombres de los ausentes en las sillas vacías para protestar por su indefinición.

Al iniciarse la reunión, la presidenta de la Comisión, la priista Armida Serrato, criticó las ausencias de los 3 y pidió se les descontara el día.

Carlos de la Fuente, coordinador de los panistas, pidió declararse en sesión permanente a fin de procesar lo más urgentemente el desafuero del gobernador.

Sandra Pámanes, coordinadora de los diputados de MC, indicó que la denuncia era “puro show”, ya que sólo se basaba en notas periodísticas que no tenían valor probatorio.

Y consideró que el juicio contra el mandatario sólo buscaba debilitarlo ente el proceso electoral de 2027.

Pámanes exigió que en los próximos 3 días la denunciante presente pruebas contundentes de lo que acusa al gobernador.

A pesar del alegato, la Comisión aprobó la petición y arrancó el procedimiento de juicio político en contra del controvertido mandatario de Nuevo León.

Los datos

La denuncia indica que existen suficientes pruebas de que el mandatario fosfo-fosfo de MC ha derivado millones de pesos al despacho de su padre… y a una Firma Jurídica y Fiscal Abogados que pasa por una firma extranjera ligada a un familiar de Miguel Flores Serna, su secretario de Gobierno y amigo personal de Samuel

El caso no queda ahí, involucra a empresas proveedoras de su administración, como Suministro MYR (empresa proveedora de alimentos para penales y corporaciones policiacas, que ha facturado al gobierno de García más de mil 400 millones de pesos) y Nauka Comunicación Estratégica.

Nauka facturó 81.6 millones de pesos al despacho del gobernador por la contratación de pauta digital en redes sociales.

Firma Jurídica y Fiscal Abogados, uno de los negocios privados del gobernador, recibió pagos de proveedores estatales que a su vez cobraron cientos de millones de pesos del erario estatal.

Otros pagos o transferencias similares, se ha documentado, provienen de pagos de Proveedora de Productos Mexicanos Jace, filial de MYR, y desde Transportes Norkux -una comprobada empresa fachada-, y de VGL Logística y Soluciones Integrales y con Trinational Express Logistics.

Esta última fue creada en Laredo, Texas, en mayo de 2021 por Eric Peñalver Serna, primo del Secretario General de Gobierno.

Entre todo este baile de facturas por millones y millones de pesos y dólares trianguladas entre proveedoras y gobierno, existen copias de una transacción entre Jace y Norkux, facturas entre Norkux y VGL, y una relación de operaciones bancarias entre VGL y Trinational, que suman 22 millones de dólares.

El caso es que para nadie en el estado y en los ámbitos de MC, es ajeno que Samuel García buscaría ser nominado por MC a la presidencial en 2030 mientras que prepara el camino para que su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, busque sucederlo en la gubernatura de Nuevo León en 2027.

Todo lo anterior apunta a crear un “guardatido” para financiar ambas campañas, indican los demandantes.

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