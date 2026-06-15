Se perfilan las nueve mujeres de Morena

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Encontrar a nueve mujeres a las que puedan nominar como sus candidatas en igual número de estados no parece ser problema para Morena.

Ser el partido gobernante le da al Movimiento de Regeneración Nacional la potestad de no sufrir en la búsqueda del cumplimiento constitucional de equidad de género.

Mientras otros partidos sufrirán para incluir a las nueve mujeres que los abanderará en igual número de entidades, la dirigencia de Morena evalúa las entidades en las que irán representados por mujeres.

Actualmente son ocho las mujeres de Morena que gobiernan en los 17 estados en los que habrá relevo de gobernantes, por lo que el partido mayoritario buscará que la paridad ocurra en estados en los que no tienen una representación femenina gobernando, principalmente.

De esa forma quedan Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León, estados en los que gobierna la oposición de Morena, además de San Luis Potosí en que gobierna uno de sus aliados y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, en que las administraciones estatales son de Morena, pero gobiernan hombres.

Hay entidades del país que gobierna Morena, en las que pueden repetir con un gobierno femenino, como es el caso de Guerrero, donde Beatriz Mojica encabeza las preferencias, pero además hay otras dos féminas que buscan la candidatura: Esthela Damián y Abelina López.

En Colima, el gobierno de Colima, con Indira Vizcaíno a la cabeza, asoma como aspirante la alcaldesa de Manzanillo, Rosi Bayardo.

Tlaxcala podría ser una mujer la candidata, ya que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la senadora Ana Lilia Rivera, se encuentran bien posicionadas.

Baja California es otra de las entidades en que la candidata puede ser mujer, ya que la senadora Julieta Ramírez, busca con la ayuda de la gobernadora Marina del Pilar Ávila ser su sucesora.

En Campeche, definitivamente no quieren tener otra mujer después del triste papel de Layda Sansores.

Sinaloa tiene la oportunidad de que una mujer sea la candidata de Morena y es la senadora Imelda Castro.

En Baja California Sur, la alcaldesa de La Paz es la mejor posicionada, por lo que Milena Quiroz puede ser la candidata de Morena.

En Nayarit también hay una mujer que apunta a la candidatura y es Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic.

Michoacán cuenta con varias mujeres que buscan la nominación, aunque Fabiola Alanís encabeza las preferencias.

En Nuevo León, Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier son dos mujeres bien posicionadas que buscan la nominación.

En Zacatecas, la senadora Verónica Díaz Robles busca la nominación, con todo y que su eventual candidatura fracturaría al clan Monreal.

Sonora y San Luis Potosí también cuentan con mujeres bien posicionadas, aunque menos visuales.

Veremos cuántas de estas mujeres logran la nominación y cuántas de ellas ganan.

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Los panistas respiran por la herida, pues cuestionan que Ulises Mejía dejó la diputación federal a su suplente que es su propio padre, Antonio Mejía Haro. Olvidan que en 2024 el senador Miguel Ángel Yunes Márquez llegó con su suplente que es su padre Miguel Ángel Yunes Linares. Poca vergüenza de unos y otros.

ramonzurita44@hotmail.com

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