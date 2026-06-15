Aumentó entre 80 y 90 personas el número de miembros de AA, en Playa

Incremento de casos de alcoholismo

Crecimiento marcado por la incorporación de más jóvenes y mujeres que buscan apoyo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El número de integrantes de Alcohólicos Anónimos (AA) en Playa del Carmen aumentó entre 80 y 90 personas en el último año, un crecimiento marcado por la incorporación de jóvenes y mujeres que buscan apoyo para enfrentar problemas de consumo de alcohol y otras sustancias.

Actualmente, operan 106 grupos en el municipio, con alrededor de 850 participantes activos en el programa de recuperación. Representantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA señalaron que preocupa la llegada de adolescentes con adicciones a edades cada vez más tempranas, pues ya se han registrado casos de jóvenes de apenas 14 y 15 años.

La participación femenina también va en aumento, reflejando una mayor disposición de las mujeres para solicitar ayuda y sumarse a los grupos de recuperación. Además, AA mantiene presencia en hospitales y centros de reinserción social, donde brinda acompañamiento a quienes buscan superar sus adicciones.

Estos datos se dieron a conocer en el marco de la 17ª Semana Nacional de Información en Medios y Redes Sociales de AA, realizada del 8 al 14 de junio bajo el lema “Mensaje de vida que evoluciona con la tecnología”. La jornada coincide con la conmemoración de los 91 años de la organización, que busca acercar información a la población y dar a conocer sus alternativas de apoyo.

AA llegó a la península de Yucatán en 1941 y se estableció en Quintana Roo con el grupo San Miguel de Cozumel, fundado en 1955 y considerado el más antiguo de la entidad. Hoy, la organización tiene presencia en 186 países.

Alcohólicos Anónimos se adapta a las redes sociales

Durante la Semana Nacional de Información (8 al 14 de junio), integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) destacaron que, aunque la organización mantiene su metodología tradicional, literatura y formas de contacto, ahora también tiene presencia en redes sociales.

El representante explicó que AA sigue siendo un grupo libre de costos, con asistencia voluntaria y reuniones abiertas o cerradas según el perfil de los participantes. La incursión en plataformas digitales busca acercar información a quienes la requieren, pero sin transmitir juntas ni recurrir a “influencers”, ya que el anonimato sigue siendo un principio fundamental.

“Después de 91 años las cosas han cambiado. Hoy en día las redes sociales son el medio de difusión. Tratamos de estar ahí siempre y cuando cuidando el anonimato y tratando de que las personas nos conozcan”, señaló.

El vocero, quien presta servicio en instituciones correccionales, subrayó que el anonimato protege al programa: si alguien reincide públicamente y se sabe que pertenece a AA, se daña la credibilidad del método.

Aunque existen corrientes que usan la literatura de AA sin pertenecer a la Central Mexicana, la organización no entra en polémica con quienes deciden lucrar o difundir experiencias de manera distinta. Lo esencial, insistió, es que los grupos oficiales están abiertos a todo interesado, incluidos familiares en busca de información.

El mensaje final fue claro: “No está solo, no está sola. Sí se puede dejar de beber, sí se puede dejar de consumir. No es fácil, pero hay un método, que es compartir nuestras experiencias”.

Representantes de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA en Playa del Carmen señalaron que preocupa la llegada de adolescentes con adicciones a edades cada vez más tempranas, pues ya se han registrado casos de jóvenes de apenas 14 y 15 años.