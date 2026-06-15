Explotación sexual golpea al turismo en Quintana Roo

Ponen la lupa en este problema social

Al menos 4 de cada 10 víctimas de “pandemia silenciosa” son menores de edad

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La llamada “pandemia silenciosa” de la explotación sexual infantil mantiene encendidas las alarmas en Quintana Roo. De acuerdo con Ecpat, organismo internacional que combate la trata y la pornografía infantil, entre el 30 y 40 por ciento de las personas en situación de prostitución en el estado son menores de edad. Es decir, hasta cuatro de cada diez víctimas pertenecen al sector de niñas, niños y adolescentes.

Norma Negrete Aguayo, representante de Ecpat en México, calificó esta realidad como “innegable” y advirtió que golpea con fuerza a los principales destinos turísticos de la entidad. El diagnóstico de 2025 confirma una tendencia al alza, agravada por la desaparición de menores y el uso masivo de internet, que ha abierto nuevas vías de captación digital para los criminales.

En este contexto, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres firmó el Código de Conducta Internacional del Sector Turismo, conocido como The Code, con el objetivo de reforzar la prevención, detección temprana y denuncia penal dentro del ramo hotelero. La medida cobra especial relevancia ante la cercanía del Mundial de Futbol 2026, evento que incrementa los riesgos por la movilidad masiva de visitantes y la posible operación de redes internacionales de trata.

Aunque se reconocen avances institucionales y la participación de empresas, la problemática sigue oculta tras una enorme “cifra negra”: más del 90 por ciento de los casos no se denuncian, lo que impide la captura de los agresores. Las reformas recientes a la Ley de Turismo de Quintana Roo obligan a los prestadores de servicios a aplicar protocolos específicos y verificar el parentesco entre menores y adultos con quienes se hospedan.

Lisbet Melo, vicepresidenta de la asociación hotelera, admitió que la desconexión con la realidad es evidente: en la actual administración apenas se ha presentado una denuncia formal, contraste que refleja la magnitud del problema.

Frente a ello, cadenas como Atelier Playa Mujeres, Riu, The Fives, Park Royal, Royalton, Grupo Presidente y Sunset World Cancún han iniciado su proceso de certificación internacional en The Code, sumándose a corporativos en todo México para combatir esta crisis.

La explotación sexual infantil en Quintana Roo no solo vulnera derechos fundamentales, también amenaza la reputación de uno de los destinos turísticos más importantes del país. La pregunta es si las acciones emprendidas bastarán para frenar una problemática que, pese a los esfuerzos, sigue creciendo en silencio.

Fortalecen formación en DH y diversidad sexual

Como parte de su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó la conferencia “Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual”, dirigida a personas servidoras públicas de los tres poderes del Estado, ayuntamientos, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

La conferencia tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, fomentando entornos institucionales y sociales más incluyentes, igualitarios y libres de cualquier forma de discriminación.

Durante el evento, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que permitan a las y los servidores públicos desempeñar sus funciones con pleno respeto a la dignidad humana, reconociendo y garantizando los derechos de todas las personas sin distinción.

Asimismo, hizo un llamado a continuar fortaleciendo una cultura institucional basada en la igualdad, la inclusión y la no discriminación, que asegure un trato digno y respetuoso en el acceso a los servicios, programas y acciones gubernamentales.

La conferencia contó con la participación de más de 600 asistentes, entre integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representantes de los ayuntamientos, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada en la promoción y defensa de los derechos humanos.

La capacitación estuvo a cargo de la Mtra. Áurea Minerva Moraga Alejo, especialista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien compartió conocimientos y herramientas para fortalecer la comprensión de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, así como la importancia de promover la igualdad de oportunidades y el respeto en todos los ámbitos de la vida pública y social.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Mary Hadad Castillo, destacó que este tipo de conferencias contribuyen a consolidar instituciones más sensibles, inclusivas y cercanas a la ciudadanía, al tiempo que fortalecen las capacidades del servicio público para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.

La explotación sexual infantil no solo vulnera derechos fundamentales, también amenaza la reputación de uno de los destinos turísticos más importantes del país. La pregunta es si las acciones emprendidas bastarán para frenar una problemática que, pese a los esfuerzos, sigue creciendo en silencio.