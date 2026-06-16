Con el programa “Mundial Social México 2026” se recuperan espacios en Ecatepec

Rehabilitación del Parque Jardines de Morelos

Ecatepec, Méx.- En este municipio se trabaja arduamente en favor de las familias. Con el programa “Mundial Social México 2026” se recuperó el Parque Jardines de Morelos, para consolidarlo como un entorno seguro para el deporte, el juego y la sana recreación de personas de todas las edades.

Aseguró la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, durante la inauguración del parque, donde encestó el primer balón en la cancha de basquetbol.

“Estamos en una lucha por la recuperación de los espacios, es una batalla, es una revolución”, dijo.

En el parque, ubicado en Jardines de Morelos sección Ríos, la munícipe estuvo acompañada de jugadores de básquetbol de los equipos “Némesis” y “Cambio de Cancha”, así como de líderes y vecinos del lugar.

Ahí, los gobiernos de Ecatepec y México realizaron un trabajo de recuperación integral al rehabilitar las canchas de básquetbol, colocar juegos infantiles y malla, además de instalar luminarias, podar árboles, sembrar plantas de ornato y elaborar murales con el tema mundialista.

Cisneros Coss subrayó que lo más importante de los espacios públicos es que se llenen de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, para crear ambientes sociales sanos.