Resuelve Naucalpan demandas hídricas olvidadas, dice Paulo Lara

Mayor inversión en mantenimiento

Naucalpan, Méx.- Como en ninguna otra administración se había invertido tanto en mantenimiento y rehabilitación de pozos de agua en beneficio de las familias naucalpenses. Hoy, el alcalde Isaac Montoya se preocupa y ocupa por el bienestar ciudadano que por años fueron olvidadas.

Señaló lo anterior Paulo Lara Saavedra, Comisario del Consejo Directivo del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) al destacar las acciones coordinadas para rescatar pozos que sufrieron décadas de abandono institucional.

Recordó que se han realizado obras clave de rehabilitación de Pozos como lo es en Los Remedios para optimizar el suministro de agua en beneficio directo de comunidades de la zona alta.

“Se realizan trabajos prioritarios de mantenimiento correctivo y equipamiento de tanques para mitigar los efectos de la escasez del Sistema Cutzamala, además de que se atiende de manera inmediata cualquiera fuga de agua en el municipio”, dijo.

El también quinto regidor destacó que el objetivo de la administración del alcalde Isaac Montoya es reducir de manera gradual el nivel de dependencia hacia fuentes externas de abastecimiento.