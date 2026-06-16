Promoción adelantada de campañas Políticas para el 27 en redes sociales

Bajo la fachada de “actividades internas”

Valle de México.- Bajo la fachada de “actividades internas”, partidos y actores políticos realizan campañas adelantadas en plataformas digitales como TikTok, Facebook o Instagram rumbo a los procesos electorales del 2027, violando las leyes electorales.

Aseguraron lo anterior, asesores de Consejeros del INE, quienes ya han presentado lineamientos para auditar de forma inmediata los recursos y tiempos que gastan los partidos en medios y plataformas bajo la fachada de actividades internas.

A pesar de que las normativas estipulan restricciones temporales estrictas, el proselitismo digital anticipado se ha convertido en una práctica sistemática que desafía la equidad en las contiendas electorales.

Con ello evitan frases explícitas como “vota por mí”, lo que permite al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) catalogar las publicaciones como «libertad de expresión» o «eventos

Organismos locales como el IEEM recuerdan que los actos anticipados deben ser denunciados formalmente por terceros para iniciar investigaciones, limitando su capacidad preventiva.