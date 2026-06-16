Llama el GEM a municipios a limpiar drenajes para evitar inundaciones

Toluca, Méx.- El gobierno del Edomex llamó a municipios a desazolvar redes de drenaje y prevenir inundaciones. Los exhortó a realizar campañas de concientización para evitar que la población arroje basura en la vía pública, ya que es una de las principales causas de obstrucción del drenaje. El objetivo es reducir riesgos y minimizar las afectaciones ocasionadas por las lluvias y emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos y organismos operadores de agua, enfocadas en la prevención de inundaciones y el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.