Evita Edomex que toneladas de basura electrónica contamine cuerpos de agua

Programa ReciclaON

El material recolectado será canalizado para su disposición adecuada; con ello se fomenta el manejo responsable de este tipo de residuos y la protección del medio ambiente

Apaxco, Estado de México.– Como parte de las acciones que realiza el Gobierno del Estado de México para promover el reciclaje responsable y prevenir la contaminación de los recursos hídricos, la Comisión del Agua estatal (CAEM), a través del programa ReciclaON, recibió cerca de una tonelada de residuos electrónicos recolectados por autoridades municipales de Apaxco.

Los equipos en desuso —entre ellos, equipos de cómputo, impresoras y televisiones— serán canalizados para su disposición adecuada, para evitar que componentes potencialmente contaminantes lleguen a ríos, lagos, canales o al suelo.

A esta entrega asistieron Alejandro Ruiz Martínez, Presidente Municipal de Apaxco, así como personal de la Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores de la CAEM, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y ciudadanía para reducir la generación de contaminación.

Además, la CAEM recuerda que, como parte de ReciclaON, se cuenta con puntos permanentes de recolección en todo el Estado; las sedes y los materiales que la ciudadanía puede llevar están disponibles en: https://caem.edomex.gob.mx/puntos-recoleccion.

La basura electrónica representa uno de los residuos de mayor crecimiento a nivel mundial debido al constante reemplazo de dispositivos tecnológicos. Cuando estos aparatos son abandonados en espacios públicos o cuerpos de agua, pueden liberar sustancias que afectan el equilibrio ambiental y ponen en riesgo la salud de los ecosistemas.

Por ello, con acciones como esta, el Gobierno del Estado de México fortalece la cultura ambiental, protege los recursos hídricos y promueve soluciones sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades mexiquenses.