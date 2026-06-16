Campaña para correcta disposición de residuos en eventos masivos

¡Gol por el Planeta!

Metepec, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, instrumentó la campaña “Gol por el Planeta”, con la cual, a través de mensajes en redes sociales se busca generar responsabilidad y conciencia ambiental sobre la correcta disposición de residuos en grandes eventos como el torneo de futbol más importante del mundo.

Con esta campaña, que se realiza a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), se muestra cómo se debe separar la basura y se convoca a eliminar los plásticos de un solo uso sustituyéndolos por materiales reutilizables.

Específicamente, con relación a los plásticos de un solo uso, la Secretaría del Medio Ambiente recomienda evitar su uso considerando lo siguiente: cuando asistas a eventos o lugares públicos, lleva tu botella o termo reutilizable y evita botellas desechables; para tus reuniones, lleva comida en recipientes reutilizables; evita usar cubiertos desechables y lleva tu propio kit reusable.

Asimismo, sugiere llevar una bolsa de tela para las compras o recuerdos; evitando souvenirs de plástico de corta duración, además de separar los residuos para depositarlos en los contenedores correspondientes.

Las publicaciones de la SMAyDS también destacan que es muy importante que la población pueda comprender la diferencia entre lo que se denomina residuo y lo que se considera basura; el primero es el material que aún puede aprovecharse, reutilizarse o reciclarse, mientras que la basura es lo que ya no puede usarse de forma útil y debe desecharse.

Adicionalmente enseñan que, los residuos orgánicos, son aquellos que la naturaleza descompone tales como los restos de comida, hojas, pasto, ramas, cáscaras de fruta, cáscaras de huevo, plantas, flores y restos alimenticios de animales.

Por su parte los residuos reciclables, son materiales que pueden reciclarse si están limpios, secos y separados, tales como los envases de plástico, vidrio, papel, cartón y latas de alimentos. Y finalmente los no reciclables, que son los desechos no valorizables o compostables como el papel sanitario, los envases de aerosol, pañales y la cerámica.

La Secretaría estatal invita a toda la sociedad para que tome en cuenta esta información y se sume a la campaña “Gol por el Planeta”. Las cuentas oficiales en donde se publica la información de la campaña son: @AmbienteEdomex en X y Facebook, así como ambienteedomex en Instagram.