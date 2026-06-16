Lara Campos hace historia en el Auditorio Nacional

Uno de los escenarios más importantes

Con un espectáculo en solitario lleno de música, energía y emoción para toda la familia.

Lara Campos escribió una página histórica en su carrera al conquistar el Auditorio Nacional con un concierto completamente agotado, consolidándose como una de las figuras juveniles con mayor crecimiento y conexión con el público familiar en México.

Aunque el público ya había demostrado su cariño hacia la cantante al agotar en dos ocasiones el Auditorio Nacional como parte de “Magiconcierto”, esta presentación tuvo un significado muy especial al convertirse en su primer concierto como solista en el recinto más importante del país, marcando un antes y un después en su trayectoria artística.

Con una producción de gran formato, Lara Campos presentó un espectáculo lleno de energía, coreografías, bailarines, visuales impactantes y momentos inolvidables que lograron conectar con públicos de todas las edades.

Niños, padres y familias completas disfrutaron de una experiencia diseñada para cantar, bailar y emocionarse juntos.

Ante un Auditorio Nacional completamente lleno, la artista interpretó algunos de los temas más queridos por sus seguidores, incluyendo éxitos como Rhenné, Sopa de Letras, Galleta y Todo Tiene Tambor, además de presentar en vivo su más reciente sencillo, “Parangaricutirimícuaro”, que fue recibido con gran entusiasmo por el público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Lara agradeció a sus seguidores por acompañarla durante estos años de carrera, reconociendo el cariño, apoyo y confianza que han sido fundamentales en cada paso de su trayectoria.

Entre aplausos y muestras de afecto, la artista celebró junto a sus fans un camino que la ha llevado a cumplir uno de los sueños más importantes de su vida.

La presentación reafirmó el crecimiento de una carrera que ha logrado trascender fronteras y conectar con millones de personas a través de la música, el entretenimiento y mensajes positivos dirigidos a las nuevas generaciones.

Con este concierto histórico, Lara Campos confirmó el profundo vínculo que ha construido con su audiencia.