¿Listos para revivir a Menudo?

28 de noviembre en el Teatro Metropólitan

Temas como “Claridad”, “Súbete a Mi Moto”, “Mi Banda Toca Rock”, “Fuego” y “Quiero Ser”, son de sus canciones con más reproducciones en plataformas.

La icónica agrupación juvenil, Menudo, anuncia su esperado regreso a los escenarios. Después de marcar generaciones por décadas, están de vuelta para celebrar 50 años de historia musical con un espectáculo único que llegará al Teatro Metropólitan el próximo 28 de noviembre.

Considerados como una de las boyband latinas más influyentes de todos los tiempos, Menudo regresa con un concepto renovado que honra su legado y conecta con nuevas audiencias. Este show especial promete ser una experiencia llena de nostalgia, energía y emoción, en la que los fans podrán revivir los grandes éxitos que se convirtieron en himnos de toda una época.

Con una producción renovada y un concepto diseñado para conectar generaciones, el espectáculo ofrecerá un recorrido por los temas que definieron toda una época, coreografías y momentos especiales que harán de esta celebración una experiencia única.

RADIOGRAFÍA MUSICAL:

En conmemoración de los 50 años de la creación de la banda, Menudo marcó miles de corazones alrededor de distintas generaciones. Cuentan con más de 1.2 millones de oyentes activos en Spotify. Formados en Puerto Rico, nuestro país es una base de escuchas fieles, posicionándose como el #1 en cuanto a fans, seguido de Estados Unidos, Colombia, Perú y Brasil.

“¿Listos para revivir a Menudo?”, la respuesta llegará este mes de noviembre. Bajo esta premisa que levantó la nostalgia y la emoción entre los fans, Menudo presenta un show conmemorativo que no sólo celebra su trayectoria, sino que revive una era que marcó a millones de fans en Latinoamérica y el mundo. Será una noche donde los recuerdos, la energía y los grandes éxitos cobrarán vida una vez más. El Teatro Metropólitan, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, será el escenario ideal para este esperado regreso.

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