El latido del balón desafía a la lógica: Un Mundial que ha roto quinielas

A la víspera de batallas cruciales

Gigantes tradicionales tropiezan ante el empuje de naciones dispuestas a reescribir la historia

Por Arturo Arellano

La pelota rueda y, con cada giro, se lleva un pedazo de nuestras certezas. Quien busque lógica en este deporte, ferias de certezas matemáticas o absolutos inquebrantables, se ha equivocado de ventanilla. El arranque de esta Copa del Mundo nos ha recordado su condición más hermosa y salvaje: el fútbol pertenece a quien lo pelea en el barro de los noventa minutos, no a quien presume los galones del pasado en la solapa.

Las jornadas del domingo y del lunes fueron un canto a esa bendita rebeldía. Vimos a una Alemania imponente que castigó sin piedad las carencias lógicas de un debutante, pero también fuimos testigos de cómo las estructuras más rígidas del Viejo Continente y del cono sur se tambaleaban. España sufrió la gota gorda y no pudo pasar de un insípido empate sin goles ante una escuadra de Cabo Verde que defendió su área con el corazón en la mano. Bélgica, con toda su chapa de favorita perenne, terminó pidiendo la hora para rescatar un 1-1 contra un Egipto que le jugó de tú a tú, demostrando que el escudo ya no gana partidos por sí solo.

El balón es una escuela de humildad. Nos enseña que la grandeza no se hereda; se defiende en cada cobertura, en cada choque y en cada pelota dividida. Mientras los favoritos se acomodan en sus tronos de papel, la periferia del mapa futbolístico ha decidido irrumpir en la fiesta sin pedir permiso, recordándonos que en este juego la única violencia permitida es la de un remate que rompe las redes. La grada debe ser siempre un espacio de celebración, un carnaval de colores donde la rivalidad muera con el silbatazo final y un abrazo sincero entre extraños. Que la pasión nunca se manche con la intolerancia.

La rebelión de los samuráis

El empate 2-2 entre los Países Bajos y Japón no fue solo un partido de fútbol; fue un manifiesto de intenciones. Los asiáticos no llegaron a territorio norteamericano a tomarse fotografías ni a cumplir con el expediente. Con una disciplina táctica impecable, pero sobre todo con una transición vertical que dejó congelada a la zaga neerlandesa, Japón demostró que su crecimiento es una realidad ineludible. Presionaron la salida, poblaron el mediocampo con la voracidad de quien se sabe inferior en el físico pero superior en la lectura, y rescataron un punto que sabe a gloria frente a una de las potencias de Europa. Los samuráis ya no solo resisten, ahora atacan con el filo de la inteligencia.

El orgullo del Caribe que no se achica

Lo de Curazao es para enmarcar en los libros de geografía y romance deportivo. Aunque la pizarra final dictó un durísimo y engañoso 7-1 en favor de una Alemania demoledora, el marcador es un mentiroso de cuello blanco si no se analiza el trámite con ojos futboleros. Curazao plantó cara, intentó jugar con la pelota pegada al césped y le anotó un gol histórico a los tetracampeones del mundo. La valentía de un equipo que representa a una pequeña isla caribeña y que corre cada balón como si fuera el último de sus vidas es la esencia pura de lo que significa un Mundial. Cayeron, sí, pero con las botas puestas y ganándose el respeto de un estadio que terminó aplaudiendo su dignidad.

Los frutos de un desierto que ya es oasis

Arabia Saudita dictó cátedra de personalidad en su empate 1-1 frente a la histórica selección de Uruguay. No es casualidad lo de los «Hijos del Desierto». El tremendo desarrollo e inyección económica de la Saudi Pro League, que ha llevado a figuras de talla internacional a su territorio, no solo sirvió para llenar estadios locales, sino para foguear y elevar de forma dramática el nivel competitivo de sus futbolistas nativos. Frente a una garra charrúa que suele morder y asfixiar, los saudíes controlaron los tiempos, mostraron una solvencia asociativa envidiable y dejaron claro que están listos para pelear por un boleto a la siguiente ronda sin complejos de inferioridad.

Sudamérica en crisis: el frío despertar de Conmebol

La otra cara de la moneda la vive nuestra sufrida y querida Sudamérica. El rendimiento de las escuadras de Conmebol en este arranque del certamen ha sido un balde de agua fría para un continente que respira, desayuna y llora fútbol. La derrota de Ecuador por 1-0 ante Costa de Marfil dejó en evidencia una preocupante falta de pegada y una fragilidad anímica que los africanos explotaron a la perfección.

Por su parte, el empate de Uruguay ante Arabia Saudita supo a derrota en Montevideo. A los charrúas se les vio faltos de ideas, lentos en la circulación de la pelota y extrañamente desconectados de ese temperamento indomable que suele caracterizarlos. Históricamente, el balompié sudamericano ha competido desde la inventiva de la calle y el rigor de la marca, pero en este inicio de torneo, las distancias físicas y tácticas con el resto del planeta parecen haberse acortado a niveles alarmantes. Si las potencias del sur no despiertan pronto de este letargo, la Copa del Mundo se quedará sin su samba y su tango mucho antes de lo previsto.

La cartelera de hoy

La actividad continúa y este miércoles la pelota dictará sentencias en cuatro frentes que prometen emociones al límite. A continuación, el desglose milimétrico de los encuentros bajo el horario del centro de México.

Portugal vs. República Democrática del Congo: Estadio Houston, 11:00 AM (Tiempo del Centro de México)

Portugal arranca su aventura mundialista con la obligación absoluta de cargar con el rol de protagonista. El cuadro lusitano cuenta con un plantel plagado de talento en todas sus líneas, combinando transiciones rápidas por las bandas y una solidez defensiva envidiable. Por su parte, la República Democrática del Congo llega como la víctima perfecta sobre el papel, pero su fortaleza física en el mediocampo y su juego aéreo pueden convertirse en una pesadilla si los europeos caen en excesos de confianza.

Las casas de apuestas y el análisis histórico colocan a Portugal con un amplio 75% de probabilidades de llevarse los tres puntos. El historial favorece por completo al bloque europeo en enfrentamientos intercontinentales oficiales.

Posible Resultado: Portugal 3-0 RD Congo.

Inglaterra vs. Croacia: Estadio Dallas (Arlington, Texas) 02:00 PM (Tiempo del Centro de México)

Sin duda alguna, el plato fuerte de la jornada. Un choque con aroma a revancha histórica y noches épicas europeas. Inglaterra llega con una generación en plenitud, un equipo dinámico que presiona alto y asfixia a sus rivales con posesiones verticales. Croacia, fiel a su tradición, opondrá resistencia a través del culto sagrado al manejo de la pelota, buscando bajarle las revoluciones al ímpetu británico mediante posesiones largas y desesperantes.

Un duelo sumamente cerrado. Inglaterra parte con una ligera ventaja del 55% debido al recambio físico de sus piezas, pero Croacia tiene un doctorado en partidos de alta tensión.

Posible Resultado: Inglaterra 2-1 Croacia.

Ghana vs. Panamá: Sede: Estadio Toronto (Toronto, Canadá) 05:00 PM (Tiempo del Centro de México)

Un encuentro de pronóstico reservado donde la velocidad y la disciplina táctica chocarán en territorio canadiense. Ghana posee esa zancada imponente y verticalidad letal en el contragolpe que tanto daño hace a los equipos de Concacaf. Panamá, con un bloque bajo bien trabajado y un orden defensivo que ha ido puliendo con los años, buscará cerrar los caminos y rasguñar puntos vitales a balón parado o mediante una genialidad aislada.

Ghana es ligera favorita con un 60% de probabilidades de triunfo. La experiencia en escenarios de esta magnitud suele inclinar la balanza en favor de las ‘Estrellas Negras’.

Posible Resultado: Ghana 1-0 Panamá.

Uzbekistán vs. Colombia: Estadio Ciudad de México (Ciudad de México, México)

08:00 PM (Tiempo del Centro de México)

Colombia hace su aparición con la presión mediática e histórica de levantar la cara por Conmebol. El Coloso de Santa Úrsula será una sucursal de Bogotá; el apoyo de la marea cafetera será absoluto. Los colombianos necesitan imprimirle ritmo, juego interior y aprovechar la creatividad de sus atacantes para abrir el cerrojo de un Uzbekistán que se caracteriza por ser un equipo rocoso, incómodo, que no regala un solo centímetro y apuesta todo al orden defensivo.

Colombia ostenta un 68% de probabilidades de victoria. Jugar en territorio mexicano y con el calor de su gente les otorga un impulso anímico fundamental.

Posible Resultado: Uzbekistán 0-2 Colombia.

Mañana la fiesta continúa

Sin tregua ni respiro, la Copa del Mundo continuará desgranando sus historias veinticuatro horas después. Para el jueves, las batallas programadas que mantendrán al planeta pegado al televisor son las siguientes:

-República Checa vs. Sudáfrica (Estadio Atlanta, 10:00 AM)

-Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Estadio Los Ángeles, 01:00 PM)

-Canadá vs. Catar (Estadio BC Place Vancouver, 04:00 PM)

-México vs. Corea del Sur (Estadio Guadalajara, 07:00 PM)

Entre la tormenta y el grito de gol

El ambiente mundialista en nuestro México lindo y querido se está viviendo con una intensidad extraña, casi poética, balanceándose de forma constante en una línea agridulce. Ser sede de una Copa del Mundo es un privilegio, pero el país no se detiene ni se aísla debajo de una burbuja de cristal por el simple hecho de que ruede un balón. La tensión política y social, propia de los tiempos de debate que cruzamos, se respira en las charlas de café, en los noticieros y en las calles. A esto se le han sumado las implacables y fuertes lluvias que han azotado a gran parte del territorio nacional en los últimos días, inundando avenidas, complicando los traslados y poniendo a prueba la paciencia de la ciudadanía.

Sin embargo, cuando el agua amaina y el silbatazo inicial retumba en las pantallas de las plazas públicas, el ánimo futbolero se aferra con las uñas a seguir con la fiesta. El mexicano posee una capacidad casi mística para encontrar un oasis de alegría en medio de la tempestad. Las camisetas verdes empapadas por la lluvia no pierden su color; al contrario, brillan con más fuerza. Nos resistimos a que nos roben la sonrisa y el derecho a celebrar. El Mundial es, al final del día, ese hermoso pretexto colectivo para abrazar al vecino, para gritar un gol con el alma y para demostrarle al mundo que, sin importar qué tan fuerte caiga el temporal afuera, la pasión en esta tierra jamás se va a inundar.