Sacrificios continúa su recorrido internacional

La película mexicana de horror psicológico

Competirá en Raindance Film Festival 2026

Sacrificios, largometraje mexicano de horror psicológico dirigido por Mauricio Chernovetzky, continúa consolidando su presencia en la escena internacional tras una destacada trayectoria en algunos de los festivales de cine fantástico y de género alrededor del mundo.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Dark Matters del Austin Film Festival, donde obtuvo el Audience Award, reconocimiento otorgado por el público y considerado una de las distinciones más importantes para las producciones de género dentro del certamen.

A partir de ese momento, Sacrificios inició un recorrido internacional que la ha llevado a formar parte de la selección oficial de festivales como Fantaspoa International Fantastic Film Festival en Brasil y Fixion Fest, donde el actor Jorge A. Jiménez recibió el premio a Mejor Actor por su interpretación de Juan Villanueva, protagonista de la historia.

Ahora, la película se prepara para una nueva etapa al ser seleccionada para competir en el Raindance Film Festival 2026 en Londres, uno de los encuentros de cine independiente más reconocidos del mundo. Además, participará por el Roger Corman Award for Best Horror Feature, distinción creada para distinguir las propuestas sobresalientes del horror contemporáneo.

La proyección internacional de Sacrificios ha sido reconocida por diversos medios especializados. En su artículo “Austin Audience Award Winner Sacrificios Heads to Raindance Following Breakout Festival Run”, LA Entertainment Weekly destacó el crecimiento de la película dentro del circuito internacional y la posicionó como una de las propuestas latinoamericanas de horror psicológico con mayor visibilidad durante la temporada de festivales.

Escrita por Mauricio Chernovetzky y Alexander Ioshpe, la historia sigue a Juan Villanueva, un padre devastado por la muerte de su hijo que, consumido por el dolor y la culpa, se ve arrastrado hacia una serie de acontecimientos inquietantes que desafían los límites entre la fe, la realidad y lo sobrenatural.

A través de una propuesta visual hipnótica y una narrativa profundamente emocional, Sacrificios explora temas universales como el duelo, la pérdida, la culpa, la paternidad y los sacrificios que una persona está dispuesta a realizar para recuperar aquello que más ama.

Sacrificios es una producción de Balthus Films, dirigida por Mauricio Chernovetzky y escrita por Mauricio Chernovetzky y Alexander Ioshpe.

La película fue producida por Ernesto Martínez y Jessica Villegas Lattuada, con Jairo Sifuentes como coproductor y Zig Kellner como productor ejecutivo. El proyecto reúne a un destacado elenco encabezado por Jorge A. Jiménez, acompañado por Siddhartha Tonalli, Costanza Andrade, Frida Astrid, Noé Hernández, Sergio “Checo” Rubio y Fermín Martínez.

Con fotografía de Grzegorz Bartoszewicz, Sacrificios combina los códigos del horror psicológico con una profunda exploración emocional sobre el duelo, la pérdida y los límites del amor paternal.

FESTIVALES Y RECONOCIMIENTOS

⁠ ⁠Austin Film Festival 2025 — Audience Award (Dark Matters)

⁠ ⁠Fantaspoa International Fantastic Film Festival 2026 — Selección Oficial

⁠ ⁠Fixion Fest — Mejor Actor para Jorge A. Jiménez

⁠ ⁠Raindance Film Festival 2026 — Selección Oficial

⁠ ⁠Roger Corman Award for Best Horror Feature — Competencia Oficial

Tras la muerte accidental de su hijo, Juan Villanueva queda atrapado en una espiral de dolor, culpa y obsesión. Cuando una serie de acontecimientos aparentemente sobrenaturales le ofrecen la posibilidad de recuperar aquello que perdió, Juan se adentra en un camino cada vez más oscuro donde la fe, el amor y la realidad se confunden peligrosamente.