Fortalece la UAEMéx la preparación de su personal de Seguridad y Protección Universitaria

Para la atención de emergencias

Curso multifuncional para reforzar sus capacidades en primeros auxilios, rescate, control de incendios y atención prehospitalaria

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura de la prevención y la preparación institucional ante situaciones de riesgo, personal de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participó en el curso teórico-práctico “Curso Multifuncional”, impartido por la Consultoría Anza.

La jornada de capacitación se desarrolló el sábado 13 de junio, de las 09:00 a las 16:30 horas, en el Campo Gireto, ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000, donde las y los participantes reforzaron y ampliaron sus conocimientos en materia de primeros auxilios, búsqueda y rescate, control de incendios y atención de emergencias en espacios confinados.

Mediante diversos escenarios simulados, el personal enfrentó condiciones similares a las que pueden presentarse durante una contingencia, lo que permitió fortalecer las habilidades para la toma de decisiones, la coordinación operativa y la atención oportuna de víctimas ante distintos tipos de siniestros.

Asimismo, esta actividad favoreció la integración de las diferentes áreas que conforman la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, al promover el trabajo conjunto entre los equipos de seguridad, protección universitaria y atención prehospitalaria, fortaleciendo la coordinación interdepartamental, la cohesión y el sentido de colaboración.

En esta capacitación participaron 68 integrantes de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria: 56 elementos del Departamento de Seguridad Institucional, cinco de Protección Universitaria, cinco de Atención Prehospitalaria y dos personas del área administrativa.

De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de México refrenda su compromiso con la capacitación y actualización permanente de su personal, al reconocer que la preparación continua y el trabajo coordinado son elementos fundamentales para ofrecer una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia y fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria.

Esta iniciativa también pone de manifiesto la relevancia de consolidar los vínculos entre las instituciones de educación superior y el sector privado, ya que la suma de esfuerzos favorece el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la generación de acciones conjuntas en beneficio de la sociedad.

En este sentido, la Universidad Autónoma del Estado de México reconoce y agradece el apoyo de Rogelio Argüelles Madrigal, director general de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial Toluca 2000, por las facilidades brindadas para la realización de esta capacitación en materia de protección civil, una colaboración que reafirma el compromiso compartido con la prevención, la seguridad y la formación continua del personal universitario.