El AICM registra en mayo 3.8 millones de pasajeros

Cifra récord previo al Mundial

Grupo Aeroportuario Marina logra acuerdo con la mayoría de las agrupaciones de taxis autorizados

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró durante mayo un total de 3 millones 884,093 de pasajeros nacionales e internacionales, la mayor cantidad del año, lo que representó un incremento anual de 5.3 por ciento. Además, se anunció un acuerdo con agrupaciones de taxis autorizados para que los usuarios tengan descuentos de hasta 18%.

En el quinto mes del año, los pasajeros nacionales sumaron dos millones 403,670, con un incremento de 4.5% (el segundo consecutivo luego de caídas en enero, febrero y marzo) y los internacionales fueron un millón 480,423, con un alza de 6.5 por ciento. “Durante mayo el día con el mayor número de pasajeros atendidos fue el viernes 22 con 135,070 viajeros”, se informó.

Así, con los datos del mes previo al inicio de la Copa FIFA, el principal aeropuerto del país atendió entre enero y mayo a 18 millones 423,239 pasajeros, con un aumento de 2.1% respecto a igual periodo del 2025 (entre enero y abril el aumento fue menor: 1.3%) y 52% de los usuarios utilizaron la terminal 2, principal centro de operaciones de Grupo Aeroméxico.

En relación a las operaciones comerciales, éstas crecieron 2.2% en el quinto mes al sumar 25,856 y también alcanzaron la mayor cifra del año, a pesar de que en abril el aumento fue de 2.5 por ciento. En el acumulado de los cinco meses el alza es de 0.8%, con 124,305 operaciones de despegue o aterrizaje.

Lo anterior marca la pauta para un mayor crecimiento en el AICM, porque a partir del presente mes las aerolíneas nacionales e internacionales pueden realizar las 46 operaciones por hora aprobadas por las autoridades, aunque las aerolíneas las utilizarán gradualmente en lo que resta del año.

Taxis autorizados ofrecerán descuentos

Por otra parte, Grupo Aeroportuario Marina y la mayoría de las agrupaciones de taxis autorizados en el AICM informaron que los usuarios podrán tener un descuento de hasta 18% en las tarifas del servicio de taxi autorizado, incluidos programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes.

Este acuerdo se dio como resultado de los acuerdos alcanzados entre el AICM y los taxistas concesionados para fortalecer el servicio de transporte.

“Esta medida que ya se encuentra en vigor, es resultado del esfuerzo conjunto para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del sector así como para trasladar beneficios directos a los pasajeros que utilizan diariamente el aeropuerto más importante del país”, indicó la Secretaría de Marina en un comunicado.

Además, se tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2 donde se habilitará una nueva base de taxis y oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas, así como diversas adecuaciones operativas y de infraestructura que contribuyan a mejorar las condiciones de servicio la organización operativa y la atención a los usuarios.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de ofrecer mejores condiciones y tarifas más competitivas para los pasajeros y usuarios de los servicios de transporte terrestre autorizado, destacó la Marina.

Alertan sobre vicios ocultos tras obras

Por otra parte, los incidentes registrados durante y después de las obras de remodelación del AICM han encendido las alertas sobre posibles vicios ocultos derivados de la premura con la que fueron ejecutados los trabajos, alerta especialista.

Fernando Gómez, especialista del sector aéreo, considera que, aunque las obras fueron principalmente de remozamiento y carácter estético, existe preocupación por posibles fallas no detectadas que puedan representar riesgos para usuarios y trabajadores.

Explicó que, en proyectos de infraestructura ejecutados por la iniciativa privada, normalmente se contrata a una empresa supervisora independiente encargada de verificar el avance de la obra y el cumplimiento de los estándares de calidad conforme al calendario establecido.

“En la iniciativa privada, cuando tienes una obra, se debe contratar una empresa supervisora independiente. Ésta revisa el avance conforme al calendario establecido y verifica que todo se ejecute adecuadamente”, destacó.

Sin embargo, consideró que en las obras realizadas por fuerzas castrenses los mecanismos de supervisión no siempre son tan visibles, situación que, a su juicio, puede propiciar la aparición de fallas que sólo se detectan una vez concluidos los trabajos.

“No se trata únicamente del impacto en la imagen o de los retrasos registrados durante las obras; lo verdaderamente importante es la seguridad de los usuarios y de los trabajadores”, subrayó.

Como ejemplo, recordó que durante el desarrollo de las obras se reportaron inundaciones, goteras, falta de agua y el desplome de techos en puentes peatonales.

Añadió que el incidente más reciente fue la formación de un socavón en la rampa de acceso a la Terminal 2, lo que obligó al cierre temporal de la circulación para realizar reparaciones.