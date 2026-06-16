Oficialismo va unido; oposición, dispersa al 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Justo en un año se realizará el que apunta a ser no sólo el proceso electoral más grande en México, sino el de mayores contradicciones.

Una de ellas tiene que ver con la suma de fuerzas dentro del partido y aliados en el poder (Morena, PT y Verde), mientras la oposición se anula y confronta.

Entre estos últimos sorprende la decisión del Partido Acción Nacional que luego de dos sexenios en la Presidencia, en los últimos 10 a 15 años ha perdido drásticamente uno 8 millones de votantes y 7 gubernaturas para quedarse con apenas 4, de las cuales en 2027 corre el alto riesgo de perder dos más: Chihuahua y Querétaro.

En este escenario toman la decisión de, en lugar de sumar fuerzas, rechazarlas.

¿UPS!

Movimiento Ciudadano, a su vez, mantiene igual su decisión de no ir en coalición y en especial con el PRI.

En el PRI su dirigente nacional, el senador Alejandro Alito Moreno, y todos sus cuadros, no desaprovechan oportunidad de esgrimir porcentajes, resultados y número que muestran que cuando van en alianza ganan y por eso insisten en pedirle a PAN y MC sumar esfuerzos para ir en coalición en 2027.

A estos llamados se han sumado personajes como Rosario Robles, ex jefa de Gobierno, ex dirigente nacional del PRD y hoy coordinadora de estrategias del PRI.

Pese a todos los resultados cada una de las dirigencias de estas tres fuerzas mantienen sus posiciones mientras Morena, PT y Verde dan a conocer que a pesar de todos sus desencuentros han vuelto a firmar un documento interno para ir en alianza al 2027.

A inicios de esta semana, el Partido Verde reiteró que va en coalición con Morena y el PT en 16 de las 17 entidades en que habrá elección de gobernador.

El PV ha advertido que irá solo en San Luis Potosí con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

En los otros 16 estados, el Verde logró que Morena incluyera en sus sondeos y encuestas a sus aspirantes a fin de que de entre ellos y los del partido dominante salgan los y las candidatas para cada gubernatura.

Este acuerdo se ratificará el próximo lunes, día en que en Morena se recibirán las peticiones de participación de sus aspirantes y los del Verde para iniciar el levantamiento de las encuestas que definirán quienes en esos estados serán designados como coordinadores de la defensa de la transformación.

Bajo esa designación, los ganadores de las encuestas iniciarán de inmediato recorridos de proselitismo por sus estados para levantar propuestas y hacer pronunciamientos.

Así esas coordinaciones de defensa de la Transformación se convertirán en candidaturas formales de Morena y PV en enero o febrero, meses señalados por el Cofipe para registrar ante el INE a sus candidatos y establecer reglas de participación y topes de campaña.

Para entonces, todos ellos y ellas ya habrán realizado 6 o 7 meses de campaña encubierta.

El mismo caso se dará en los 300 distritos para lanzar aspirantes a diputaciones federales de mayoría, para las 1,800 alcaldías en juego -entre ellas las 16 de la Ciudad de México- y las casi mil diputaciones locales con que se renovarán 31 congresos locales.

Negada a formar alianzas electorales, la oposición de PAN y MC presentarán sus candidatos para cada uno de esos cargos mientras que el PRI insistirá en sumarse para enfrentar unidos al oficialismo.

Analistas y expertos electorales advierten que al ir dispersos PAN, MC y PRI volverán a ser sometidos por la fuerza dominante del oficialismo que, además, ahora cuenta con el control de la mayoría del INE y del Tribunal Federal Electoral y con normas como la Ley contra la injerencia extranjera que puede ser aplicada para anular elecciones donde pudieran ir perdiendo.

Mientras, se mantiene en suspenso a los nuevos partidos

Enredados en un debate interno, los magistrados del Tribunal Electoral pospusieron por cuarta ocasión pronunciarse sobre una denuncia de Morena para anular el registro de 112 mil militantes duplicados entre Morena y las 4 nuevas organizaciones políticas que buscan ser partido.

En lo que no pocos afirman es una maniobra de Morena para impedir el surgimiento de nuevos partidos, el partido en el poder interpuso un recurso para que el Trife quite esas afiliaciones a los 4 nuevos partidos y así evitar ser reconocidos por el INE.

Ello impediría que pudieran participar en las elecciones de 2027.

Ese es el caso de Somos México, Paz, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

Hace ya varias semanas que la Sala Superior se niega a debatir y resolver dos impugnaciones de Morena para revertir la decisión del INE de quitarle 112 mil afiliaciones luego de que Morena no acreditó con documentos originales con firma del militante ni su «fotografía viva» que esos militantes realmente son del partido en el poder.

Esos 112 mil registros forman parte de los documentos presentados por las 4 organizaciones políticas para alcanzar su registro.

De acreditárselos a Morena, las 4 organizaciones no alcanzarían a cumplir con el requisito del registro de 256 mil firmas cada uno.

En la propuesta del magistrado Reyes Rodríguez se establece reconocer la decisión del INE de calificar como válidas para las organizaciones 93 mil 742 afiliaciones que también aparecen en el padrón de Morena.

Pero hay otros que advierten que la mayoría de magistrados votarán en contra, para devolver 17 mil 721 de esas afiliaciones a Morena, que son las incorporaciones que realizó después de cerrar el proceso de creación de nuevos partidos.

A su vez, Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal, propone revocar la decisión del INE, de quitarle a Morena 18 mil 482 afiliaciones, y le ordena realizar una nueva revisión a los documentos físicos que entregó el partido.

O sea, no pinta nada bien este asunto para el reconocimiento de los 4 nuevos partidos.

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