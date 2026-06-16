Alianzas para todos

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La política mexicana deja en claro que llegó la etapa de las alianzas. Según diversos estudiosos de la actividad coinciden en la necesidad de establecer alianzas de unos con los otros.

Solamente dos partidos se muestran reacios a ello, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Ambos consideran que les va mejor ir solos que aliados con otras organizaciones políticas.

Ellos y los partidos que obtengan el registro para competir en los comicios federales de 2027, irán solos.

Sin embargo, dentro del PAN hay voces que difieren con el dirigente nacional Jorge Romero y buscan establecer alianzas con otro partido político.

En Colima el alcalde de la capital, Riult Rivera, manifiesta que le gustaría competir por el gobierno estatal, siempre y cuando se forme una alianza con el Revolucionario Institucional y recuerda que él fue candidato de esa alianza cuando ganó la alcaldía.

Nuevo León presenta un panorama similar, pero aquí son los propios panistas los que proponen ir en alianza con el PRI y con la candidatura de Adrián de la Garza, presidente municipal de Monterrey, por tercera vez. También fue producto de una alianza entre los dos partidos.

En Sonora, el alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, de militancia panista, pero de formación priista, también quiere esa alianza que lo proyectó a la alcaldía.

Para Campeche, priistas y panistas quieren alianza entre ellos, ya que de otra forma no podrán disputar el gobierno estatal con posibilidades de éxito.

En Sinaloa, los panistas quieren alianza, pero no con el PRI, pues buscan hacerla con Movimiento Ciudadano que les muestra desdén. Los priistas insisten en la alianza con el PAN.

Zacatecas es otra entidad en la que los priistas y panistas locales buscan alianza, ante la negatividad de la dirigencia del PAN. El alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, pretende ser candidato, pero con la alianza que lo llevó a esa posición. Los priistas también tienen su figura en Fito Bonilla, pero requieren de esa misma alianza.

Michoacán tiene un buen candidato al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien dos veces ganó esa posición, mediante la alianza PAN-PRI.

San Luis Potosí es otra entidad en la que los panistas anhelan el prospecto del PRI, Enrique Galindo, por lo que los locales quieren una alianza que rechaza la dirigencia nacional.

En Tlaxcala los priistas tienen en Anabell Ávalos a una aspirante bien posicionada, a la que no le alcanza para el triunfo ir sola, por lo que busca el respaldo de los panistas.

La realidad nos muestra que la alianza PRI-PAN si dio resultados en las urnas, por lo que muchos de los aspirantes y militantes la prefieren antes que ir solos.

Sin embargo, el dirigente panista Jorge Romero hace oídos sordos a esos llamados, mientras que el priista Alejandro Moreno insiste en la necesidad de los aliados.

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Nuevo cambio de mando militar en Sinaloa. El general Héctor Ávila Alcocer, solamente aguantó cuatro meses y ahora lo releva el general Alejandro Vargas González… Listo, el relevo de Andy López Beltrán en la secretaría de Organización de Morena. Manuel Zavala Salazar será el encargado de esa oficina que tendrá mucha actividad ante la cercanía de los comicios de 2027.

ramonzurita44@hotmail.com

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