Los Alameños de la Sierra, en el pride 2026

La celebración más grande de la diversidad en méxico

La agrupación, de Salvador Moreno, participará tanto en el recorrido como en el escenario principal en la fiesta

La música regional mexicana también se hará presente en una de las celebraciones más emblemáticas de la diversidad, la inclusión y los derechos humanos. Los Alameños de la Sierra de Salvador Moreno han confirmado su participación en el Pride 2026, que se realizará el próximo 27 de junio en la Ciudad de México, formando parte tanto del tradicional recorrido de plataformas y carros alegóricos como de las actividades artísticas en el escenario principal.

La jornada dará inicio a partir de las 10:00 de la mañana, a la altura de la Diana Cazadora, donde comenzará el desfile de plataformas y contingentes que recorrerán Paseo de la Reforma en un ambiente de celebración, visibilidad y orgullo.

Posteriormente, a partir de las 15:00 horas, la fiesta continuará en el escenario principal ubicado a las afueras del Palacio de Bellas Artes, donde se presentarán diversos artistas y agrupaciones invitadas, entre ellas Alameños de la Sierra de Salvador Moreno, quienes compartirán con el público algunos de los temas que los han consolidado como una de las agrupaciones más queridas del regional mexicano.

Con esta participación histórica, los reyes de la música sierreña, Alameños de la Sierra de Salvador Moreno, reafirma su compromiso con el respeto, la inclusión y la libertad de expresión, llevando su música y energía a miles de asistentes que año con año se congregan para celebrar el orgullo, la igualdad y la diversidad.

Una voz del regional mexicano que celebra la diversidad.

La presencia de Los Alameños de la Sierra de Salvador Moreno en el Pride 2026 representa además un importante acercamiento entre la música regional mexicana y las nuevas generaciones, demostrando que la música es un lenguaje universal capaz de unir corazones, derribar prejuicios y construir puentes entre diferentes comunidades.

Durante el recorrido por Paseo de la Reforma, la agrupación acompañará a miles de asistentes compartiendo su energía y entusiasmo, para posteriormente llevar su característico estilo musical al escenario principal, donde interpretarán algunos de los temas que los han convertido en una de las agrupaciones más queridas por el público.

El Pride 2026: una celebración multitudinaria.

La edición 2026 del Pride promete convertirse nuevamente en una de las movilizaciones y celebraciones más multitudinarias del país, congregando a miles de personas, colectivos, artistas, activistas y aliados que buscan enviar un mensaje de respeto, igualdad y reconocimiento para la comunidad LGBTQ+.

En este marco, Los Alameños de la Sierra de Salvador Moreno se suman a una jornada de celebración, visibilidad y convivencia que año con año fortalece los valores de inclusión y diversidad.

Una fiesta para todos

La participación de la agrupación en el Pride 2026 confirma que la música no conoce barreras, géneros ni etiquetas, y que los escenarios más importantes están abiertos para todas las expresiones culturales y humanas.

El próximo 27 de junio, Los Alameños de la Sierra de Salvador Moreno llevarán su talento, carisma y música a una celebración que une voces, historias, emociones y generaciones bajo un mismo mensaje: respeto, libertad, inclusión y orgullo.