El rescate ecológico es prioritario en Ecatepec, dice Azucena Cisneros Coss

“Creación del humedal El Caracol”

Ecatepec, Méx.- Un gran proyecto de recuperación ecológica impulsa el gobierno de esta localidad con la creación del humedal El Caracol, que contempla el rescate de 800 hectáreas de esta Área Natural Protegida y que beneficiará a 10 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pues propiciará la recarga de mantos freáticos y mejorará la calidad del aire.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el proyecto -en el que también participan el gobierno de San Salvador Atenco e instancias estatales y federales- inició en enero de este año y hasta el momento suman 123.8 hectáreas inundadas.

“El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de mil aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec”, aseguró.

Agregó: “Están regresando especies. Ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”.

Detalló que el objetivo es crear un humedal en la zona de El Caracol, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas y que formó parte de la antigua empresa Sosa Texcoco, el cual captará agua pluvial y residual, que por procesos naturales será depurada, lo que alimentará los mantos freáticos, además de que el sitio se convertirá en un oasis para diversas especies animales y vegetales, sobre todo de aves, y generará oxígeno.