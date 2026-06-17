Equipa el alcalde de Atizapán de Zaragoza a escuela telesecundaria

Compromiso de Pedro Rodrñiguez con la educación

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Como parte de su compromiso con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas entregó seis pantallas con las que se fortalece el equipamiento de la Telesecundaria Oficial No. 213 “Ricardo Flores Magón”, contribuyendo así a mejorar las herramientas tecnológicas disponibles para estudiantes y docentes.

Durante su visita a este plantel, el Alcalde afirmó que las pantallas entregadas son una aportación del Gobierno, resultado de la confianza y apoyo de los miembros de Cabildo, “porque estamos convencidos que apostarle a la educación es la mejor inversión que podemos hacer”.

“Seguiremos trabajando para que nuestras escuelas cuenten con mejores condiciones y más herramientas que permitan a nuestros estudiantes construir un mejor futuro”, expresó el Presidente Municipal.

Por su parte, la directora de dicha telesecundaria, Griselda Roldán Victoria, agradeció al Alcalde que no haya olvidado esta institución; “hace tres años nos hizo entrega de un aula digital y sabemos que él está comprometido a la mejora de nuestra educación”.

La entrega de este equipamiento se suma a la entrega de un aula digital que Pedro Rodríguez realizó durante su primera administración municipal.