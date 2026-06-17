Becas Rita Cetina benefician a miles de alumnos en Naucalpan

Reducen barreras económicas a la educación

Naucalpan, Méx.- Luego de 11 jornadas consecutivas de entrega de apoyos a estudiantes de educación básica en la localidad el programa de Becas Rita Cetina ha beneficiado ya a más de 16 mil alumnas y alumnos de nivel primaria, de un total de 36 mil 439 estudiantes que recibirán este apoyo para la adquisición de útiles y uniformes escolares durante el próximo ciclo escolar.

Esta iniciativa del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa la mayor entrega de apoyos educativos dirigida a las familias naucalpenses, fortaleciendo el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas.

Durante la entrega de las tarjetas, en la Explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya destacó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar que los beneficios lleguen de manera directa a quienes más los necesitan.

Señaló que este programa constituye un acto de justicia social, al brindar un apoyo universal a las y los estudiantes de primaria, contribuyendo a reducir las barreras económicas que enfrentan las familias para mantener a sus hijos e hijas en las escuelas.

“Quiere decir que el número de deserción escolar va disminuyendo y que realmente quien quiere salir adelante con sus estudios puede hacerlo”, señaló.