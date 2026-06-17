Tlalnepantla recibe “Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social 2026”

Tlalnepantla, Méx.- Gracias a las políticas públicas de bienestar impulsadas el alcalde Raciel Pérez Cruz, la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, entregó al Sistema Municipal DIF el “Premio Latinoamericano al Desarrollo Económico y Social 2026”, en la categoría “Municipio Garante del Derecho Humano al Cuidado”. Esta distinción internacional fue otorgada al programa “Ruta Municipal del Sistema de Cuidados”, una iniciativa implementada por la institución para respaldar a los ciudadanos responsables de atender a familiares y miembros de la comunidad que padecen alguna enfermedad, viven con discapacidad o requieren apoyo por ser adultos mayores.