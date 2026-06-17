Cadena Costco dejó de ser el modelo de tiendas al mayoreo

Voracidad de administradores

Ahora venden mercancías descontinuadas, fruta y legumbres podridas y hay colas interminables para pagar

Por José Luis Montañez

Hace treinta años, aproximadamente, la cadena transnacional Costco llegó a México y sorprendió a todo mundo con la limpieza de sus instalaciones, la buena calidad de sus productos y el orden para pagar en cajas o bien solicitar una membresía.

Hoy, todo eso pasó a la historia en las más de 40 tiendas a lo largo y ancho del territorio nacional. De pronto, las bodegas de este enorme almacén semejan basureros donde hay que escoger muy bien los productos para no llegar a casa y encontrar con que la mitad de lo que uno compró está podrido o es de ínfima calidad.

El Costco de Cancún es una de esas sucursales donde se caracteriza por vender frutas y verduras en mala calidad.

Por ejemplo, si usted compra una bolsa o red con papas, manzanas o limones eureka tendrá que tratar de revisar si las piezas están en buen estado.

En ocasiones, por más que uno examine la mercancía, al llegar a casa hay que tirar a la basura dos o tres piezas o la mitad del pequeño bulto.

Por lo regular, esta sucursal de Costco está hasta el tope de gente y hay que hacer colas de diez o quince minutos para poder pagar la despensa y otro tipo de artículos para el hogar o la familia.

Se ve a los de la tercera edad con bastón esperando que el de adelante pague dos o tres carritos porque revende o surte su negocio aquí.

Y qué me dice usted de los “tiburones” que llegan con grandes camionetas y se llevan lo mejor de los productos dejando para los clientes las habituales fresas echadas a perder, carne de res y cerdo de tercera calidad y filete de pescado que parece producto chino.

Ya no es noticia que a principio de año los revendedores se apoderan de miles de roscas de reyes para ofertarlas hasta en cinco veces su precio.

Y la Profeco, bien gracias

Definitivamente, los productos del Costco distan mucho de la calidad que se vendía hace diez o veinte años en esta cadena de tiendas que cuenta con 43 sucursales en todo el país y cientos de miles de clientes con membresía con un costo hasta de 1,200 pesos.

Somos el país donde las transnacionales venden saldos o artículos de segunda o de tercera a precios de primera.

En las góndolas de ropa y los módulos de calzado se exhiben garras o chanclas fabricadas en china, Vietnam o hasta Guatemala.

Todo con la complacencia de nuestras autoridades y la voracidad de los administradores de la cadena Costco.

Parece que el negocio de todo esto está en los jefes y encargados de compras, pues en la mayoría de los casos las mercancías del Costco está mucho peor que la que vende su competidora Sam’s Club, que ya es mucho decir.

También en la sucursal de San Antonio, en la Ciudad de México, una de las primeras sucursales de Costco en México, la ropa parece ser de saldos con tela de plástico y muchas vistas para que el cliente “caiga” en el engaño.

Por qué nos habremos convertido en un país de tontos y dejados donde las transnacionales hacen su agosto y encuentran una verdadera mina de oro inagotable.

Algo que también es de cuidado es la cantidad de delincuentes que merodean las tiendas y molestan o acosan a la pacífica clientela.