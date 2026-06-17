Atiende Edomex encharcamientos en al menos 27 municipios mexiquenses

Primer mes de la temporada de lluvias

Grupo Tláloc y personal operativo trabajaron en 37 eventos de precipitación

Naucalpan, Estado de México.– A un mes del inicio de la temporada de lluvias, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través del Grupo Tláloc y personal operativo proporciona atención oportuna a familias mexiquenses ante contingencias por lluvias; al momento, se actuó en 37 eventos de precipitación registrados, que generaron 99 encharcamientos en 27 municipios mexiquenses.

Las brigadas especializadas atendieron situaciones en Atlacomulco, Ecatepec, Acolman, Tenancingo, La Paz, Coacalco, Tultitlán, Metepec, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Valle, Jocotitlán, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Calimaya, Chapultepec, Cuautitlán México, Chiautla, Tezoyuca, San Mateo Atenco, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Como resultado de estos fenómenos meteorológicos, se registraron afectaciones al interior de siete viviendas ubicadas en los municipios de Chalco, Atlacomulco y Huixquilucan, que impactaron a 28 habitantes, quienes recibieron atención y acompañamiento por parte de las autoridades correspondientes.

Asimismo, personal especializado de la CAEM realizó labores de extracción de agua, lavado y desinfección de cuatro cisternas de agua potable en el municipio de Huixquilucan, con el propósito de proteger la salud de las familias afectadas y garantizar condiciones seguras para el almacenamiento y consumo del agua.

De igual manera, se brindó apoyo preventivo y operativo a tres hospitales e instituciones ubicados en los municipios de Atlacomulco, Cuautitlán México y Tultitlán, para mantener la continuidad de servicios esenciales para la población.

La CAEM mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una vigilancia constante de la infraestructura hidráulica estatal, en coordinación con las autoridades municipales, con el fin de responder de manera inmediata y eficaz ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

El gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, reafirma su compromiso con la protección de la población mediante acciones preventivas, operativas y de atención inmediata que permitan reducir riesgos y salvaguardar el bienestar de las familias mexiquenses durante la presente temporada de lluvias.

Finalmente, la dependencia exhorta a la ciudadanía a contribuir en las tareas de prevención al evitar arrojar basura en calles, coladeras y cuerpos de agua, ya que estos residuos obstruyen los sistemas de drenaje y aumentan el riesgo de inundaciones y encharcamientos.