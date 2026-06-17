Entrega Delfina Gómez 613 alcancías de la “Campaña de Boteo Teletón 2026”

Al Gabinete, Poderes del Estado y Organismos Autónomos

Toluca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la “Entrega de Alcancías Teletón” al Gabinete legal y ampliado, Poderes del Estado y Organismos Autónomos de la entidad, a través de las cuales el sector público mexiquense se suma a la colecta de Fundación Teletón en apoyo a personas con discapacidad.

Del 22 al 28 de septiembre las dependencias entregarán al DIF Estado de México lo colectado en las 613 alcancías de la Campaña de Boteo Teletón 2026, recursos que serán utilizados para contribuir a la ampliación de la atención de personas con discapacidad.

“Gracias a la Gobernadora que tiene esta iniciativa. Sin duda alguna vamos a poder cambiar la vida de muchas y muchos niños”, señaló Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

El Estado de México es una de las entidades que más recauda y cuenta con la infraestructura Teletón más grande del país, con tres centros de atención en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en donde más de 36 mil niños y niñas mexiquenses han recibido apoyo y atención.