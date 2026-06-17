GARCIAS, en el marco de la Semana de la Moda en Milán

La marca de moda colombiana

Fusiona la identidad latina con la artesanía italiana, creando un lenguaje visual emotivo, auténtico y de relevancia global.

GARCIAS, la marca de moda independiente nacida en Colombia, hecha en Italia y soñada en América, fundada por Nicolas Martin Garcia, se presentará dentro del marco de la Semana de la Moda en Milán este fin de semana.

Por primera vez en la historia, un diseñador colombiano forma parte del calendario oficial de la Semana de la Moda en Milán, cuya línea de comunicación es fusionar la identidad latina con la artesanía italiana, creando un lenguaje visual emotivo, auténtico y de relevancia global.

“Un debut elegido no como una llegada, sino como una declaración de intenciones: en la ciudad que ha definido la gramática de la moda contemporánea. La casa se desprende en su más impecable forma, con una elegancia esencial que susurra en lugar de gritar”, comenta Nicolas Martin.

Para GARCIAS no es la observación de una colección, sino el testimonio de un comienzo que llevará esta herencia a la pasarela con “Latin Dreamers”, la inspiración de quienes nacieron en otros lugares y se forjaron en todas partes, de aquellos que convirtieron la nostalgia en una fuerza, y la distancia, en identidad.

“Es un tributo a la diáspora latina como una fuente creativa: un pueblo que nunca deja de soñar y que, al soñar, se dan forma a sí mismos”, asegura Martin.

A lo largo de los años, GARCIAS ha vestido a artistas y personalidades internacionales como Maluma, Karol G, Bad Bunny, French Montana, Manuel Turizo, y Prince Royce, construyendo así, una comunicad global entre la música, la moda y la cultura

contemporánea.

“Me atrae mucho la cultura juvenil como manifestación social e histórica. Mi trabajo consiste en crear un mundo imaginario donde la gente pueda sentirse bella a través de las referencias de mi generación, mirando al pasado pero persiguiendo el futuro”, concluye.