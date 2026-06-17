El pacto con Irán evita la catástrofe económica y cumple metas: Trump

Acuerdo no definitivo

Si Teherán “no se comporta”, volverá EU a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que el pacto cerrado con Irán evita la “catástrofe económica” que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados “y mucho más”.

“No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (…) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7.

Trump estuvo acompañado en su intervención por llos secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

“Si no tuviéramos este acuerdo, podríamos haber lanzado bombas durante otras dos semanas, tres, cuatro, dos años. El estrecho de Ormuz nunca se abriría”, añadió el líder republicano.

Horas antes, no obstante, había advertido de que «no es definitivo» el memorando de entendimiento cerrado con Irán, cuya formalización con una firma tendrá lugar en Suiza el próximo viernes, y de que si Irán «no se comporta» se retomarán los bombardeos.

“Si no están preparados seguiremos bombardeándoles hasta que lo estén. Es increíble lo que pueden conseguir las bombas”, añadió.

Según Trump, estos tres días de reuniones en Évian le han permitido discutir los detalles de ese texto con el resto de integrantes del G7 (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) y otros países invitados.

El mandatario consideró que lo que ha hecho debería haber tenido lugar “hace diez años» y habría sido «mucho más fácil y con mucha menos potencia de fuego”, y confió en que este pacto con Irán sea el principio de un acuerdo «mucho más amplio a lo largo de Oriente Medio».

El acuerdo “no es definitivo” y puede haber “más bombas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra “no es definitivo” y que si Teherán «no se comporta”, volverán a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

“El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años”, dijo Trump al inicio de una reunión con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Pendiente de la firma

El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que comenzó el lunes y se clausura este miércoles, y en la misma semana en que Washington y Teherán tienen previsto firmar el viernes dicho memorando en Suiza.

“Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”, añadió el líder republicano.

Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: “No vamos a invertir. Es una historia falsa”, añadió.