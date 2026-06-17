Jairo Guerrero presenta un gran recital inspirado en la obra de José María Velasco

Para el cierre de Jardín de Velasco en el Museo Kaluz

Incorpora fragmentos de Valle de México, texto escrito por Carlos Pellicer

El artista sonoro y compositor Jairo Guerrero presenta una propuesta construida a partir del universo visual, naturalista y paisajístico de José María Velasco para clausurar una de las exposiciones más relevantes dedicadas recientemente al pintor mexicano.

Figura central del paisajismo mexicano, José María Velasco vuelve a ocupar un lugar protagónico en El jardín de Velasco, una de las revisiones más amplias realizadas en años recientes sobre su vida y obra. Con más de 350 piezas y objetos —gran parte provenientes del archivo familiar adquirido recientemente por el Museo Kaluz—, la exposición revela dimensiones íntimas, científicas y botánicas del artista que amplían la lectura tradicional de su legado.

Como cierre de esta muestra única, el artista sonoro y compositor Jairo Guerrero presentará un recital que toma como punto de partida la obra y la mirada de Velasco, articulando música electrónica en vivo, palabra e imagen desde una aproximación contemporánea.

La propuesta surge del interés por aproximarse a la obra de Velasco desde una sensibilidad contemporánea, estableciendo un diálogo entre música electrónica ejecutada en vivo, palabra e imagen. Lejos de buscar una representación literal de los cuadros, el recital toma elementos presentes en su trabajo —el paisaje, la observación de la naturaleza, el interés botánico y la construcción simbólica del territorio— para articular una experiencia escénica que dialoga con su legado desde el presente.

Como parte de esta propuesta, Guerrero incorpora fragmentos de Valle de México, texto escrito por Carlos Pellicer, cuya mirada poética sobre el Valle de México establece un contrapunto literario con el universo visual de Velasco.

La presentación forma parte de una línea de trabajo que Jairo Guerrero ha desarrollado durante la última década, explorando los vínculos entre música, literatura, memoria cultural e imagen como herramientas para generar nuevas aproximaciones a distintos referentes del patrimonio artístico y cultural mexicano.

En esta ocasión, el recital construye un recorrido donde convergen composición electrónica, paisaje sonoro, palabra y proyección visual, generando una experiencia escénica que encuentra en la obra de Velasco un territorio fértil para la creación contemporánea.

Más que ilustrar una obra pictórica, la presentación propone un encuentro en homenaje al universo de José María Velasco desde los lenguajes artísticos del presente. Un espacio donde la memoria cultural y la creación musical dialogan en torno a uno de los artistas más influyentes en la historia de México.

Sobre Jairo Guerrero

Jairo Guerrero es artista sonoro, compositor y productor musical con más de tres décadas de trayectoria. Su trabajo explora los cruces entre música electrónica, literatura, memoria cultural y creación interdisciplinaria. Es artista miembro de The Recording Academy (GRAMMY® USA) y de la Academia Latina de la Grabación (Latin GRAMMY®), conductor y productor del programa Atmósfera Cero en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio, y creador de Techxturas Sonoras, dispositivo escénico dedicado a la activación de la memoria literaria mexicana mediante experiencias escénicas contemporáneas.

Su obra ha sido reconocida internacionalmente con tres Medallas de Bronce en los Global Music Awards, distinciones obtenidas en categorías que incluyen Música Experimental, reconocimiento que respalda una trayectoria centrada en la exploración sonora, la investigación artística y el diálogo entre distintas disciplinas creativas. Su trabajo ha sido presentado en museos, festivales, universidades y espacios culturales de México y otros países, desarrollando proyectos que vinculan sonido, literatura, imagen, memoria y tecnología contemporánea.

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El jardín de Velasco se presenta hasta el 22 de junio de 2026 en las Salas temporales del Museo Kaluz

Horarios de visita: Miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 h. Martes cerrado Entrada general: $95 mxn | Miércoles entrada gratuita Estudiantes nacionales, profesores nacionales e INAPAM: $50 Visitantes menores de 12 años: entrada gratuita Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CDMX, CP. 06300.