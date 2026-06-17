México busca hoy sellar su clasificación ante corea del sur

¡Rueda el balón en Guadalajara!

La jornada del jueves promete emociones extremas

Por: Arturo Arellano

SILBATAZOS SIFÓNICOS Y CRITERIOS QUE CASI NADIE COMPRENDE

El fútbol es una hoguera que nunca se apaga. La jornada del pasado martes 16 de junio nos dejó postales vibrantes: la contundencia de Francia superando 3-1 a Senegal en Nueva Jersey, el festín de goles en el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles, y, por supuesto, la goleada 3-0 de Argentina sobre Argelia en Kansas City. Sin embargo, el marcador de la albiceleste quedó eclipsado por la jugada que mantiene al planeta entero dividiendo opiniones en cafés, redacciones y esquinas: la polémica entrada de Lionel Messi que pudo costarle la tarjeta roja.

Desde mi perspectiva en esta tribuna, el astro argentino cometió una infracción que merecía ir más allá de la simple continuación del juego. El gran error de la noche radicó en que el cuerpo arbitral ni siquiera se tomó la molestia de acudir a la pantalla del VAR a revisar el impacto. Con el reglamento riguroso en la mano, Lionel debió haber sido, cuando menos, amonestado. Pero el grito en el cielo que pusieron los argelinos exigiendo una expulsión directa choca de frente con las directrices más recientes de la FIFA.

El máximo organismo del balompié ha dejado claro que las tarjetas rojas ya no se miden únicamente por el resultado del contacto. Hoy en día, las reglas evalúan minuciosamente tres variantes esenciales: la intención del futbolista, el uso de la fuerza desmedida y, un factor sumamente innovador, el arrepentimiento o desaceleración inmediata del jugador al instante del choque.

Messi buscaba la pelota, no la pierna del rival; redujo la marcha notablemente al notar la colisión y no se apreció malicia en su movimiento. De tal manera que, se justificó la decisión argumentando que la jugada no calificaba como «violencia manifiesta» por la ausencia de dolo y fuerza desmedida. Aun así, el sabor amargo de la impunidad arbitral queda flotando en el aire. Hay que disfrutar este Mundial con pasión, sí, pero también con la cabeza fría y objetividad: los árbitros se equivocan, las reglas cambian y el show debe continuar.

México contra el imperio veloz del este

México vs. Corea del Sur: Estadio Akron, Zapopan (Guadalajara), México. 19:00 horas Grupo: A.

El momento de la verdad ha llegado para la Selección Mexicana. Luego de un debut esperanzador donde se logró sumar de a tres, el combinado tricolor se muda a la Perla Tapatía para disputar el duelo estelar de este jueves 18 de junio. El Estadio Akron se transformará en una auténtica olla de presión con más de 45 mil almas empujando al equipo dirigido por Javier Aguirre, sabiendo que una victoria prácticamente asegura el boleto a los 16avos de final.

El rival no es ninguna perita en dulce. Corea del Sur se presenta con esa disciplina táctica casi militar, transiciones defensivas implacables y un contragolpe supersónico liderado por su indiscutible estrella y capitán, Son Heung-min. Para México, la clave estará en adueñarse de la media cancha, evitar las pérdidas de balón en la salida y mantener una concentración absoluta en las coberturas.

Expectativa del 11 Titular de México (4-3-3): Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, Jesús Orozco Chiquete (o Israel Reyes), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez; Hirving ‘Chucky’ Lozano, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.El ambiente en Guadalajara es electrizante. Se respira fútbol en cada avenida y el optimismo está por los cielos. La balanza histórica en Copas del Mundo favorece a los aztecas (con aquellos memorables triunfos en Francia 1998 y Rusia 2018), lo que coloca a México como ligero favorito con un 45% de probabilidades de victoria frente a un 30% de los asiáticos y un 25% destinado al empate. Será una batalla táctica de alta intensidad donde el corazón azteca buscará frenar la velocidad oriental.

El ajedrez de Aguirre ante la revolución de Seúl

El duelo en el Estadio Akron no es simplemente un partido de fase de grupos; es un choque de identidades futbolísticas en un escenario de máxima presión. Para Javier Aguirre, estratega del combinado azteca, los hilos de este encuentro se deben tejer desde el equilibrio emocional y la inteligencia táctica. El «Vasco» sabe que salir a presionar de forma desbocada ante un rival con transiciones tan letales como el conjunto asiático podría resultar en un suicidio deportivo.

El plan maestro de México radica en la recuperación rápida en la zona media y el desgaste físico. Con la presencia de Edson Álvarez como el gran ancla en la contención, el Tri buscará morder las salidas coreanas antes de que logren conectar con sus volantes exteriores. La labor de Luis Chávez será fundamental: de sus botines debe nacer la claridad para distribuir el esférico hacia los costados, buscando explotar la velocidad de Hirving Lozano por la banda izquierda y el juego asociativo en el último tercio de la cancha.

A nivel defensivo, la zaga mexicana enfrenta su prueba de fuego debido a la obligada ausencia de César Montes, quien se encuentra suspendido tras ver la tarjeta roja directa en los minutos finales del partido contra Sudáfrica. Este imprevisto altera el esquema original y obliga a Johan Vásquez a asumir el liderazgo absoluto de la línea del fondo. Su acompañante, ya sea la juventud y salida limpia de Jesús Orozco Chiquete o la experiencia en coberturas de Israel Reyes, tendrá la tarea crítica de controlar la profundidad.

Corea del Sur no necesita tener la posesión del balón para hacer daño; su fútbol es vertical, de pocos toques y con una agresividad letal al espacio. Si la línea defensiva tricolor se sitúa demasiado adelantada, la velocidad de Son Heung-min puede castigar la espalda de los laterales mexicanos en cuestión de segundos. Por ello, se proyecta un bloque defensivo compacto que obligue a los asiáticos a jugar por dentro, donde la densidad de futbolistas aztecas pueda asfixiar sus intenciones.

En el ataque, la gran incógnita y a la vez la mayor esperanza se centra en cómo Aguirre gestionará la doble punta o la alternancia entre Santiago Giménez y Raúl Jiménez. El gran momento de forma del ariete del Fulham obliga a mantenerlo en la cancha para fijar a los centrales coreanos y servir de poste, permitiendo las llegadas desde la segunda línea de Erick Sánchez. México aspira a imponer condiciones a través de la intensidad y el empuje de la localía, pero la paciencia será la virtud más valiosa si el cerrojo oriental no cede en los primeros minutos del cotejo.

Tres compromisos en territorio norteamericano

República Checa vs. Sudáfrica: Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Estados Unidos. 10:00 horas Grupo: A.

La actividad del jueves arranca temprano en la moderna cancha de Atlanta. Los checos buscan imponer el físico y su orden europeo con futbolistas de la talla de Tomas Soucek manejando los hilos del mediocampo. Por su parte, los «Bafana Bafana» confían en la velocidad de Percy Tau para desestabilizar la zaga rival. Es un choque de contrastes estilísticos. República Checa salta a la cancha con el cartel de favorito gracias a su experiencia en torneos de alta exigencia, manejando un pronóstico de 2-1 a su favor.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: Estadio SoFi, Los Ángeles, Estados Unidos. 13:00 horas Group: B.

Duelo de viejos conocidos del viejo continente trasladado a la costa oeste de la Unión Americana. Suiza llega con el relojito bien afinado, comandados por el eterno Granit Xhaka en la contención, un auténtico mariscal de campo. Bosnia apuesta por la garra y la fortaleza aérea de Edin Dzeko en lo que representa uno de sus últimos grandes bailes internacionales. Las apuestas lucen sumamente equilibradas, pero el colmillo helvético en fases finales les otorga una ligera ventaja en las expectativas de los analistas.

Canadá vs. Qatar: Estadio BC Place, Vancouver, Canadá. 16:00 horas Grupo: B.

Los de la hoja de maple juegan en casa y con el cobijo de su gente en la gélida pero vibrante Vancouver. Alphonso Davies promete romper las bandas con su velocidad endiablada, surtiendo de balones a Jonathan David. Qatar, con un proceso largo y un estilo de mucha posesión, buscará apagar el ímpetu canadiense durmiendo el esférico. Canadá se perfila como amplio favorito para llevarse los tres puntos debido a su condición de local y la explosividad de sus individualidades en ofensiva.

El menú del viernes

Para que vayas preparando la agenda futbolera, el viernes 19 de junio la Copa del Mundo no desacelera y nos entregará los siguientes duelos de la fase de grupos:

Portugal vs. República Democrática del Congo

Alemania vs. Ecuador

España vs. Túnez

Japón vs. Costa de Marfil

Entre paraguas, cánticos y el ángel de la ilusión

No cabe duda de que el Mundial se lleva en la sangre, sin importar las inclemencias del tiempo. Las intensas lluvias que han azotado a la Ciudad de México y a diversas regiones del país en los últimos días no han sido rival para la pasión de la afición. Las sedes oficiales del Fan Fest se han convertido en auténticos epicentros de fiesta, donde miles de fanáticos asisten enfundados en rompevientos, impermeables y botas, pero sosteniendo con orgullo la bandera nacional y vasos de cerveza. El ánimo no decae; al contrario, el agua parece avivar el fuego de los cánticos.

Un ejemplo bellísimo de esta hermandad global ocurrió en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde una monumental marea de aficionados colombianos se congregó para celebrar la previa de sus encuentros, contagiando a los transeúntes locales con el ritmo de su cumbia, camisetas color amarillo chillante y una alegría que desafió por completo al cielo gris de la capital. La fiesta del fútbol no entiende de tormentas; se aferra a las calles, une culturas y nos demuestra que, cuando el balón rueda, el mundo se vuelve un lugar mucho más cálido.