CSP: en este sexenio vamos a electrificar a todo el país; serán más de 45 mil obras

Programa de Justicia Energética

Se garantizará el servicio al 100 por ciento de los hogares

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en la conferencia matutina se brinda justicia social en materia de acceso a la vivienda, a la salud y a la electricidad, ejemplo de ello es el Programa de Justicia Energética, que tiene la meta de electrificar, hacia el 2028, a todo el país (99.99 por ciento), a través de más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos (mdp).

“México tiene un 98.5 por ciento de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, puntualizó que con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se reconoce el acceso a la energía como un derecho, por ello, durante los próximos años se garantizará la justicia energética para llegar a prácticamente al 100 por ciento de los hogares.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, señaló que la justicia energética es hablar de desarrollo nacional, de igualdad territorial y de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el bienestar donde más se necesita, es electrificar 8 mil 247 localidades que están pendientes, por ello, la meta es alcanzar el 99.99 de cobertura eléctrica en el país y para ello se llevará a cabo un plan escalonado.

IMSS Bienestar inaugura Unidad de Emergencias más avanzada

Como parte de las acciones de justicia social, a través de un enlace al Hospital General de Xoco del IMSS Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Unidad de Emergencias más avanzada y grande de América Latina en la que se ofrecerán servicios de salud 100 por ciento gratuitos y que cuenta con un Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión para el diagnóstico, tratamiento y enseñanza a médicos residentes.

Esta nueva unidad cuenta con el primer tomógrafo móvil de América Latina que permite reconstrucción 3D en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos, asimismo se incorporó un nuevo microscopio especializado para neurocirugía con Inteligencia Artificial; un sistema de rayos X digital; máquinas de anestesia avanzada, un aula de enseñanza conectada en tiempo real con el quirófano, asimismo tiene sala de choque, sala de observación y consulta externa de urgencias.

“El bloqueo contra Cuba daña al pueblo”

Cuestionada por la situación que prevalece en América Latina, con una situación compleja frente a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo dijo que cuando hay conquistas del pueblo, éstas “se mantienen en la memoria y los pueblos resisten por su libertad, que no es la del mercado, y por sus derechos y por la democracia”.

“No estamos de acuerdo con los bloqueos, dañan a los pueblos, no a los gobiernos, y siempre vamos a estar con la autodeterminación de Cuba, que no se castigue a su pueblo, que se busque siempre el diálogo y nunca salidas violentas”, ratificó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entonces, añadió, en “muchos lugares” latinoamericanos estamos viendo “la resistencia de los pueblos frente al autoritarismo y a las regresiones en contra de sus derechos y libertades”, así como el derecho a gobernarse”.

Insistió que la ultraderecha “hoy se quiere imponer en muchos lugares (pero) siempre va a tener una resistencia y cuando el pueblo no solo resiste sino se organiza, no hay fuerza que lo detenga, siempre de manera pacífica”.

Urge Sheinbaum a limitar el uso de celulares en niños

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es indispensable que México inicie pronto un debate social y tome decisiones para regular la exposición excesiva de los menores de edad a las pantallas y el uso de la Inteligencia Artificial (IA), pues calificó esto como un problema de «salud pública» y salud mental.

Tras revelar que encuestas oficiales muestran un respaldo mayoritario de los padres para prohibir celulares en las primarias, la mandataria advirtió que el apego digital y los algoritmos están relacionados con severos cuadros de adicción, ansiedad y pérdida de sueño en la niñez y la juventud mexicana.

La Presidenta fue cuestionada sobre los vacíos legales existentes en torno a las nuevas tecnologías. Al respecto, expresó: «bueno, no hay ley de inteligencia artificial, más bien no hay ley y es algo que tiene que ocurrir. O sea, sí tiene que haber regulación. Y también estamos viendo el uso de la pantalla sobre todo para las niñas y los jóvenes».

Argumentó que el país registra un elevado índice de horas de consumo digital entre la infancia y la juventud, lo cual impacta directamente en los procesos de socialización y bienestar físico y mental.

«Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a la pantalla. Incluso ya en muchos lugares del mundo lo catalogan como una adicción», señaló Sheinbaum.