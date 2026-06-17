No cumplen expectativas

Salvador Martínez G. Aunque Pese

Tras las grandes y múltiples exigencias con que la FIFA condiciona el otorgamiento de las sedes para el Campeonato Mundial de Futbol, ésta ofreció beneficios en la obtención de divisas por el turismo generado por la atracción deportiva, sin cumplir las expectativas ofrecidas y despertadas.

México cuenta con tres ciudades sedes de partidos mundialistas, CDMX, Guadalajara y Monterrey, a las cuales se prometía la recepción de cinco millones y medio de visitantes para los 13 partidos programados en nuestro país, lo que daría un flujo de 400 mil personas para cada encuentro, algo muy lejos de la realidad.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fermatur) reveló que la ocupación máxima llegará al 65 por ciento de los centros de hospedaje, en lugar del 100 por ciento esperado y ofrecido.

Lo peor del caso es que los hoteleros confiaron tanto en la FIFA que llegaron a no permitir programar convenciones o congresos entre junio y julio, ante la demanda esperada de cuartos de hotel que suponía la llegada de millones de personas.

Otro factor que ahuyentó a los turistas fueron las tarifas excesivas en las entradas a los estadios futboleros, a lo que se sumó un incremento en los precios de hoteles y boletos de avión. La avaricia mata a la “gallina de los huevos de oro”.

Incluso, se hablaba de que, gracias al mundial, México pasaría del sexto al quinto lugar en el ranking mundial de turismo, pero de acuerdo a la ocupación hasta ahora registrada y los pronósticos del resto del año, se podría bajar hasta el noveno lugar, mala noticia.

Desde luego que nadie exigirá cuentas a la FIFA, que, como siempre, se llevará la tajada del león en un evento que cada día tiene menos de deportivo y mucho más de lucro excesivo y hasta despiadado. Ni modo.

Susurros

Una buena noticia es que en México aumenta la población con acceso y uso de internet. Al cierre de 2025, casi 105 millones de personas de seis años en adelante utilizaban la web, lo que significa 86 por ciento de los habitantes del país.

Estas cifras fueron ofrecidas por la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Usos de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI y permiten observar que, mientras en las zonas urbanas el 90 por ciento de la gente usa internet, en las rurales cae al 75 por ciento.

Obviamente, este incremento en el manejo de internet se refleja también en la economía digital, tanto comercial como bancaria y financiera, con proyecciones halagadoras para las empresas tecnológicas.

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