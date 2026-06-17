Samantha Acuña regresa como Rubí a “Rosario Tijeras”

En su en quinta temporada

La actriz habla del reto interpretativo que significó dar vida nuevamente a un personaje complejo, intenso y lleno de matices

Por Arturo Arellano

Samantha Acuña volvió a la pantalla con el estreno de la quinta temporada de Rosario Tijeras en Netflix, donde retoma a Rubí, uno de los papeles más importantes de su trayectoria. La actriz explicó que interpretar nuevamente a este personaje ha sido un proceso exigente, porque ahora muestra una etapa distinta en su vida.

“Se estrenó y ha sido un trayecto muy emocionante, es intenso, porque claro ya Rubí no es una niña, es una adolescente adulta que sabe hacer las cosas y vivirla, hacer todo este arco de personaje ha sido un reto”, compartió Acuña en entrevista.

La intérprete señaló que siempre procura construir sus personajes desde la verdad, lo que vuelve más complejo el proceso creativo. “Siempre trato de contar las cosas desde una verdad, y vivirlo es intenso”, dijo.

Una dualidad que conecta

Acuña destacó que en esta nueva temporada se percibe con mayor claridad el dolor, el odio y la contradicción que habitan en Rubí. Para ella, el personaje refleja emociones profundas que parten del amor y del sufrimiento “En esta quinta temporada se ve más claro su dolor, su odio, también cuando existe tanto enojo es porque hay mucho amor de por medio, no hay uno sin el otro, es esa dualidad en Rubí”, explicó.

La actriz agregó que una de las claves del personaje es comprender que sus decisiones nacen de experiencias dolorosas. “Más bien entender que todo lo que haces es desde el dolor”, afirmó.

Una historia que engancha

Sobre el éxito de Rosario Tijeras, Samantha Acuña reconoció que la serie mantiene el interés del público gracias a su dinamismo y a la cantidad de historias que se entrelazan en la trama. “En Rosario Tijeras la historia es dinámica, cambia constantemente, es entretenida, por eso quieres saber más”, comentó.

También subrayó que la producción ofrece distintos elementos dramáticos que conectan con la audiencia. “Es una serie que te da comedia, amor, acción, es difícil encontrar en un solo proyecto todo”, señaló.

Para la actriz, esa mezcla de emociones y conflictos hace que el público permanezca pendiente desde la primera temporada. “Las historias están también para que uno pueda identificarse, empatizar y entender desde otro lado”, añadió.

El cariño del público

Acuña reconoció que Rubí suele despertar rechazo entre los seguidores de la serie, pero también ha generado una conexión muy fuerte con la audiencia. “A mi pobre Rubí la odian mucho y lo entiendo, pero hay un gran porcentaje de las personas que me escriben, tanto al personaje como a mí, eso me llena mucho”, expresó.

La actriz consideró valioso que el público se involucre tanto con la historia. “Saber que la gente se mete en la historia y puede ver más allá de eso, que es una actuación, que nosotros somos personas, que solo actuamos y no tenemos nada que ver con el personaje”, dijo.

Incluso, relató una reacción frecuente entre los espectadores: “La gente me dice ‘odio mucho a Rubí, pero a ti te amo’”.

Trabajo con el corazón

Finalmente, Samantha Acuña resaltó el esfuerzo colectivo detrás de la producción y el nivel profesional del elenco y del equipo técnico. “Primero les diría que las personas que están involucradas tanto actores como el equipo de producción, todo el equipo trabajamos con el corazón en la mano, con la pasión con la locura de amar tu trabajo y eso se puede ver en pantalla”, afirmó.

También celebró el trabajo de sus compañeros en esta entrega. “Me di cuenta de que el trabajo de mis compañeros es sumamente profesional, estos actores que trajo la temporada vale la pena”, comentó.

Para la actriz, Rosario Tijeras también representa una apuesta por el talento nacional. “Ver producto mexicano, actores y actrices mexicanas poniendo la piel en un personaje para que todos lo disfruten”, concluyó.