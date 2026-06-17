Entrega UAEMéx 34 grados de maestría y 17 de doctorado a egresadas y egresados universitarios

Este acto representa la renovación del compromiso institucional de contribuir al desarrollo económico y social a través del conocimiento, ciencia, investigación y excelencia académica: Martha Patricia Zarza Delgado

Toluca, Méx.- Con la obtención de un grado académico se reconoce el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de quienes lo reciben, pero también se refrenda el compromiso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con la excelencia académica y la formación integral de profesionistas comprometidos con la sociedad, afirmó Silvia Linda Torres y Castilleja, investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), durante la Ceremonia de Investidura de Grados de Maestría y Doctorado, Primavera 2026.

En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, acompañada por la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, entregó 34 grados de maestría y 17 de doctorado a egresadas y egresados universitarios.

En el acto académico, al que también asistieron la graduada con el mejor promedio de doctorado, Evelin Cruz Polo, y la directora de Investigación, Linda Guiliana Bautista Gómez, Zarza Delgado destacó que esta investidura representa la renovación del compromiso institucional de contribuir al desarrollo económico y social del Estado de México y del país mediante la generación de conocimiento, la ciencia, la investigación de frontera y la excelencia académica.

La rectora subrayó que, en un contexto global que demanda profesionales capaces de comprender la complejidad del mundo y proponer soluciones con rigor científico y sentido humanista, los estudios avanzados constituyen una necesidad estratégica para atender desafíos relacionados con el medio ambiente, la salud, la innovación científica, la sostenibilidad y la inclusión, en favor de un bienestar colectivo.

Asimismo, señaló que la UAEMéx impulsa una transformación sustentada en la fortaleza académica. En ese sentido, indicó que la Administración Universitaria 2025-2029, a través de la Secretaría de Ciencia, trabaja en el fortalecimiento de las acciones coordinadas para ampliar la oferta de posgrados, robustecer la cobertura regional de estudios superiores y consolidar la incidencia social de la institución.

Al felicitar a las y los graduados, Martha Patricia Zarza Delgado enfatizó que esta nueva etapa implica la responsabilidad de poner sus conocimientos, ideas e innovaciones al servicio de la sociedad, como integrantes de una comunidad universitaria comprometida con el desarrollo y la transformación integral desde todas las áreas del conocimiento.

Por su parte, Silvia Linda Torres y Castilleja expresó que obtener una maestría o un doctorado es un acto de valentía, perseverancia y compromiso con el futuro, ya que representa la culminación de un proceso de transformación personal y académica que prepara a las y los egresados para enfrentar los retos contemporáneos con una visión crítica, ética y esperanzadora.

Añadió que el contexto actual exige trabajar por una convivencia más armónica y justa, por lo que las y los graduados de la Autónoma mexiquense están llamados a convertirse en líderes en sus ámbitos de especialización y en agentes de cambio capaces de generar soluciones para construir un futuro más equitativo y sostenible.